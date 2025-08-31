- Дата публікації
Як позбутися запаху поту з одягу без хімчистки та прання: корисний трюк, про який ніхто не знає
Багатьом знайома ситуація: улюблена сорочка чи сукня ще чисті, але запах поту вже відчувається. Не завжди є час на прання чи можливість віднести річ у хімчистку. На щастя, існує простий та ефективний спосіб позбутися цієї халепи без води та порошку.
Як прибрати запах поту з одягу без прання та хімчистки: корисний трюк
Секретний трюк — це харчова сода й оцтова пара. Найкраще нейтралізує запах поту поєднання цих двох доступних засобів, але важливо правильно їх використовувати.
Посипте проблемні зони — пахви, комірець, манжети, харчовою содою. Вона абсорбує зайву вологу та неприємний аромат.
Поставте поруч із річчю відкрите блюдце з оцтом. Одяг не потрібно мочити, достатньо, щоб він кілька годин побув у закритому просторі — шафі чи великому пакеті, де поширюватимуться оцтові пари.
Провітріть одяг. Після такої «сухої обробки» запах поту зникне, а оцтовий аромат швидко вивітриться.
Як ще можна позбутися запаху поту з одягу без прання
Якщо часу обмаль, можна скористатися спреєм з води та спирту. Треба розвести складники у пропорції 1:1 і обприскати проблемні місця. Такий засіб знезаражує тканину й усуває запах миттєво.
Для речей із делікатних тканин — шовку та кашеміру, краще використовувати ефірну олію лаванди чи чайного дерева, розведену у воді в пульверизаторі.
Щоб запах не повертався, важливо зберігати одяг у добре провітрюваній шафі та використовувати натуральні ароматизатори — мішечки з лавандою чи сухими цитрусовими шкірками.