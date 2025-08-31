Як позбутися запаху поту з одягу без хімчистки та прання: корисний трюк, про який ніхто не знає

Як позбутися запаху поту без хімчистки та прання / © www.freepik.com/free-photo

Як прибрати запах поту з одягу без прання та хімчистки: корисний трюк

Секретний трюк — це харчова сода й оцтова пара. Найкраще нейтралізує запах поту поєднання цих двох доступних засобів, але важливо правильно їх використовувати.

Посипте проблемні зони — пахви, комірець, манжети, харчовою содою. Вона абсорбує зайву вологу та неприємний аромат.

Поставте поруч із річчю відкрите блюдце з оцтом. Одяг не потрібно мочити, достатньо, щоб він кілька годин побув у закритому просторі — шафі чи великому пакеті, де поширюватимуться оцтові пари.

Провітріть одяг. Після такої «сухої обробки» запах поту зникне, а оцтовий аромат швидко вивітриться.

Як ще можна позбутися запаху поту з одягу без прання

Якщо часу обмаль, можна скористатися спреєм з води та спирту. Треба розвести складники у пропорції 1:1 і обприскати проблемні місця. Такий засіб знезаражує тканину й усуває запах миттєво.

Для речей із делікатних тканин — шовку та кашеміру, краще використовувати ефірну олію лаванди чи чайного дерева, розведену у воді в пульверизаторі.

Щоб запах не повертався, важливо зберігати одяг у добре провітрюваній шафі та використовувати натуральні ароматизатори — мішечки з лавандою чи сухими цитрусовими шкірками.