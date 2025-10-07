- Дата публікації
Як позбутися запаху смаженої чи сирої риби на кухні за 5 хвилин: лайфгак від професійних кухарів
Запах риби у квартирі може зіпсувати настрій навіть після найсмачнішої вечері. Однак є старий трюк, яким вже давно користуються усі професіонали, він допоможе швидко та просто прибрати неприємний рибний аромат.
Після чищення та смаження риби запах може оселитися на кухні надовго. Витяжка не завжди рятує, а освіжувачі повітря лише маскують проблему, а не вирішують її. Але професійні кухарі знають кілька старих і дієвих способів, як за 5 хвилин повністю нейтралізувати запах риби і залишити лише чисте повітря. Ці методи прості, безпечні та не потребують жодних дорогих засобів.
Як швидко позбутися рибного запаху на кухні: дієві методи, перевірені часом
Оцет — найголовніший ворог рибного запаху. Поставте на плиту невелику каструльку з водою і додайте 2-3 столові ложки оцту. Коли рідина закипить, оцтова пара миттєво поглине запах риби з повітря. Через кілька хвилин на кухні залишиться лише легкий аромат чистоти. Порада від кухарів: якщо не любите запах оцту, додайте у воду цедру лимона чи кілька гвоздичок — ефект не зменшиться, а повітря стане свіжим.
Лимон і сода. Розріжте лимон навпіл, посипте його харчовою содою та залиште на кухонній поверхні чи підвіконні. Хімічна реакція лимонної кислоти й соди поглинає навіть найстійкіші аромати, а також дезінфікує повітря. Через 5-10 хвилин запах риби зникне безслідно.
Ароматна каструля. Ще один фірмовий трюк — закип’ятити воду з лавровим листом, корицею або гвоздикою. Такий ароматний відвар не тільки усуває запах риби, а й наповнює кухню пряним приємним ароматом, як після генерального прибирання.
Щоб неприємний запах не з’являвся взагалі, перед смаженням змочіть рибу в лимонному соці чи молоці. Це нейтралізує рибний аромат ще до приготування.