Як позбутися запаху смаженої чи сирої риби на кухні за 5 хвилин: лайфгак від професійних кухарів

Як позбутися рибного запаху на кухні / © www.freepik.com/free-photo

Після чищення та смаження риби запах може оселитися на кухні надовго. Витяжка не завжди рятує, а освіжувачі повітря лише маскують проблему, а не вирішують її. Але професійні кухарі знають кілька старих і дієвих способів, як за 5 хвилин повністю нейтралізувати запах риби і залишити лише чисте повітря. Ці методи прості, безпечні та не потребують жодних дорогих засобів.

Як швидко позбутися рибного запаху на кухні: дієві методи, перевірені часом

Оцет — найголовніший ворог рибного запаху. Поставте на плиту невелику каструльку з водою і додайте 2-3 столові ложки оцту. Коли рідина закипить, оцтова пара миттєво поглине запах риби з повітря. Через кілька хвилин на кухні залишиться лише легкий аромат чистоти. Порада від кухарів: якщо не любите запах оцту, додайте у воду цедру лимона чи кілька гвоздичок — ефект не зменшиться, а повітря стане свіжим.

Лимон і сода. Розріжте лимон навпіл, посипте його харчовою содою та залиште на кухонній поверхні чи підвіконні. Хімічна реакція лимонної кислоти й соди поглинає навіть найстійкіші аромати, а також дезінфікує повітря. Через 5-10 хвилин запах риби зникне безслідно.

Ароматна каструля. Ще один фірмовий трюк — закип’ятити воду з лавровим листом, корицею або гвоздикою. Такий ароматний відвар не тільки усуває запах риби, а й наповнює кухню пряним приємним ароматом, як після генерального прибирання.

Щоб неприємний запах не з’являвся взагалі, перед смаженням змочіть рибу в лимонному соці чи молоці. Це нейтралізує рибний аромат ще до приготування.