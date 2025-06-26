Як позбутися запаху сирої риби перед приготуванням: більше жодного смороду

Щоб швидко позбутися неприємного запаху свіжої риби, можна скористатися корисними кулінарними трюками, які пропонують індійські кухарі. Все, що для цього потрібно, неодмінно знайдеться на вашій кухні. Про це пише ресурс klopotenko.com.

Куркума з сіллю. Перед тим, як приготувати рибу, натріть її сумішшю кухонної солі та куркуми. Залиште на 30 хвилин. Такий маринад не лише вбиває бактерії в рибі, а й «глушить» небажаний запах завдяки насиченому аромату куркуми.

Лимонний сік чи яблучний оцет. Кислота лимонного соку й оцту взаємодіє з триметиламіном — сполукою, яка є винуватицею рибного запаху. Замочіть філе на 10–15 хвилин у лимонному чи оцтовому розчині — і від неприємного аромату не залишиться навіть сліду. А цитрусова нотка зробить смак риби значно приємнішим.

Паста з нутового борошна. Якщо у вас раптом на кухні є нутове борошно, змішайте його з водою до утворення пастоподібної суміші та нанесіть на рибу. Через 10 хвилин змийте прохолодною водою. В такий спосіб можна видалити залишки жиру та нейтралізувати неприємний рибний запах.

Молоко. Так, метод може здатися дещо дивним, проте він вкрай ефективний. Треба замочити рибу у звичайному молоці на 20 хвилин. Упродовж цього часу білкова сполука казеїн, що міститься в молоці, «зв’яже» молекули, які викликають неприємний запах. Після такої «ванни» рибу достатньо промити водою.