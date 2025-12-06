Як позбутися запаху у пральній машині: простий спосіб, про який мало хто знає

Пральна машина / © pexels.com

Пральна машина є технікою, без якої важко уявити сучасний побут. Однак багато господинь стикаються з однаковою проблемою — одяг після прання втрачає свіжість, а в барабані з’являється затхлий, різкий запах. Причина проста: всередині техніки накопичуються бруд, залишки мийних засобів та навіть цвіль.

Про це пише Express.

Усе це не лише знижує якість прання, а й переносить бактерії на одяг. Проте існує швидкий і дешевий метод, який допоможе повернути машинці свіжість.

Чому виникає запах і що відбувається всередині машинки

Якщо дверцята після прання зачиняти повністю, всередині швидко накопичується волога. Залишки порошку та кондиціонера осідають на стінках барабана і у важкодоступних частинах техніки, де з часом утворюється пліснява. Вона не знищується під час прання, а навпаки переходить на одяг, тому речі замість чистого аромату мають неприємний запах.

Для очищення пральної машини зовсім не потрібно купувати дорогі засоби. Влітку і взимку на кухні майже кожної родини є фрукт, який чудово впорається зі смородом — лимон.

Як застосувати метод:

Розріжте лимон навпіл. Посипте обидві частини сіллю — вона посилить очищувальний ефект. Покладіть лимони прямо у барабан. Запустіть коротку програму прання без білизни.

Уже після першого циклу неприємний запах значно зменшиться або зникне повністю. Лимонова кислота знищує бактерії, а сіль допомагає розчинити наліт.

Очищення барабана не єдиний важливий етап. Не можна одразу зачиняти дверцята після прання — пристрій повинен провітритися, інакше волога осідатиме всередині. Корисно періодично промивати лоток для порошку та відкривати фільтр унизу, де скупчується вода з характерним запахом. Регулярний догляд допомагає уникати грибка та продовжує ресурс техніки.

Оптимальна частота — приблизно один раз на місяць. Це слід робити не лише тоді, коли запах уже відчутний, а й як профілактику, щоб пральна машина працювала ефективно, а речі після прання залишалися абсолютно свіжими.

Нагадаємо, експерти з ремонту назвали прості правила, які допоможуть уникнути більшості несправностей пральної машини.

Серед ключових порад: не перевантажувати барабан, залишати дверцята прочиненими після прання для запобігання цвілі, регулярно чистити зливний фільтр, а також раз на місяць запускати порожній цикл на високій температурі з очищувачем для видалення накипу.