Як позбутися запаху у пральній машині: простий спосіб, про який мало хто знає
Пральна машина може почати неприємно пахнути через плісняву та наліт. Є спосіб легко це виправити в домашніх умовах.
Пральна машина є технікою, без якої важко уявити сучасний побут. Однак багато господинь стикаються з однаковою проблемою — одяг після прання втрачає свіжість, а в барабані з’являється затхлий, різкий запах. Причина проста: всередині техніки накопичуються бруд, залишки мийних засобів та навіть цвіль.
Про це пише Express.
Усе це не лише знижує якість прання, а й переносить бактерії на одяг. Проте існує швидкий і дешевий метод, який допоможе повернути машинці свіжість.
Чому виникає запах і що відбувається всередині машинки
Якщо дверцята після прання зачиняти повністю, всередині швидко накопичується волога. Залишки порошку та кондиціонера осідають на стінках барабана і у важкодоступних частинах техніки, де з часом утворюється пліснява. Вона не знищується під час прання, а навпаки переходить на одяг, тому речі замість чистого аромату мають неприємний запах.
Для очищення пральної машини зовсім не потрібно купувати дорогі засоби. Влітку і взимку на кухні майже кожної родини є фрукт, який чудово впорається зі смородом — лимон.
Як застосувати метод:
Розріжте лимон навпіл.
Посипте обидві частини сіллю — вона посилить очищувальний ефект.
Покладіть лимони прямо у барабан.
Запустіть коротку програму прання без білизни.
Уже після першого циклу неприємний запах значно зменшиться або зникне повністю. Лимонова кислота знищує бактерії, а сіль допомагає розчинити наліт.
Очищення барабана не єдиний важливий етап. Не можна одразу зачиняти дверцята після прання — пристрій повинен провітритися, інакше волога осідатиме всередині. Корисно періодично промивати лоток для порошку та відкривати фільтр унизу, де скупчується вода з характерним запахом. Регулярний догляд допомагає уникати грибка та продовжує ресурс техніки.
Оптимальна частота — приблизно один раз на місяць. Це слід робити не лише тоді, коли запах уже відчутний, а й як профілактику, щоб пральна машина працювала ефективно, а речі після прання залишалися абсолютно свіжими.
Нагадаємо, експерти з ремонту назвали прості правила, які допоможуть уникнути більшості несправностей пральної машини.
Серед ключових порад: не перевантажувати барабан, залишати дверцята прочиненими після прання для запобігання цвілі, регулярно чистити зливний фільтр, а також раз на місяць запускати порожній цикл на високій температурі з очищувачем для видалення накипу.