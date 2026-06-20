Як позбутися запаху в пральній машині: що треба почистити насамперед

Як позбутися запаху в пральній машині: / © pexels.com

Реклама

Неприємний запах із пральної машини часто з’являється не через саму техніку, а через вологу, залишки порошку, кондиціонера, бруд і ворс, які накопичуються всередині. Найчастіше джерело запаху ховається у гумовій манжеті, лотку для засобів, фільтрі або барабані. Якщо почистити ці місця й змінити кілька звичок після прання, запах можна помітно зменшити або прибрати повністю.

ТСН.ua ділиться корисними порадами.

Чому пральна машина починає неприємно пахнути

Після прання всередині машини залишається волога. Якщо дверцята одразу закривати, а лоток для порошку не просушувати, всередині створюються ідеальні умови для запаху.

Реклама

З часом у машині накопичуються залишки прального засобу, кондиціонера для білизни, ворс, волосся, бруд із речей і мильний наліт. Усе це може осідати в гумовій манжеті, лотку, фільтрі та на внутрішніх деталях.

Особливо часто запах з’являється, якщо прати переважно на низьких температурах і використовувати забагато засобу.

1. Спершу перевірте гумову манжету

Гумова манжета біля дверцят — одне з головних місць, де накопичується бруд. У складках можуть залишатися вода, ворс, монети, волосся, шматочки паперу з кишень і залишки мийних засобів.

Обережно відгорніть гуму й перевірте складки. Якщо там є бруд або слизький наліт, протріть манжету вологою ганчіркою. Для сильнішого забруднення можна використати теплу воду з невеликою кількістю мийного засобу.

Реклама

Після очищення витріть гуму насухо. Саме волога в манжеті часто дає затхлий запах після прання.

2. Вийміть і помийте лоток для порошку

Лоток для порошку та кондиціонера теж часто стає джерелом запаху. У ньому залишаються грудочки порошку, слизький наліт від гелю або кондиціонера, а іноді й цвіль у важкодоступних кутах.

Вийміть лоток, промийте його теплою водою і почистіть старою зубною щіткою. Особливу увагу приділіть відсіку для кондиціонера — там наліт накопичується дуже швидко.

Також варто протерти нішу, куди вставляється лоток. Там теж може бути бруд і залишки засобів.

Реклама

3. Почистіть фільтр зливного насоса

Якщо запах не зникає, варто перевірити фільтр. У ньому можуть накопичуватися нитки, ворс, волосся, дрібні предмети з кишень і залишки бруду.

Зазвичай фільтр розташований унизу пральної машини за маленькою кришкою. Перед відкручуванням підставте невисоку ємність або покладіть рушник, бо може витекти вода.

Обережно відкрутіть фільтр, дістаньте сміття, промийте деталь і поверніть її на місце. Якщо фільтр давно не чистили, саме він може бути причиною затхлого запаху.

4. Запустіть порожнє прання на високій температурі

Після очищення манжети, лотка і фільтра можна запустити цикл прання без білизни. Оберіть високу температуру, якщо це дозволяє інструкція до вашої машини.

Реклама

Для очищення можна використати спеціальний засіб для пральних машин. Він допомагає прибрати наліт і залишки засобів усередині барабана та системи.

Не варто сипати багато порошку «для кращого ефекту» — надлишок засобу може лише додати нового нальоту.

5. Не забувайте про дверцята після прання

Після кожного прання дверцята краще залишати прочиненими. Так волога швидше випаровується, а всередині не з’являється затхлий запах.

Також корисно залишати трохи відкритим лоток для порошку, щоб він просихав. Якщо лоток постійно вологий, у ньому швидше з’являється наліт.

Реклама

6. Не переборщуйте з порошком і кондиціонером

Надлишок прального засобу не робить речі чистішими, зате може залишатися всередині машини. Особливо це стосується гелів і кондиціонерів: вони можуть створювати липкий наліт, до якого прилипає бруд.

Додавайте засоби за інструкцією і враховуйте кількість білизни. Якщо речей небагато, повна доза порошку або гелю не потрібна.

7. Частіше періть рушники і спортивний одяг окремо

Рушники, ганчірки, спортивний одяг і речі, сильно просочені потом, можуть залишати більше запаху і бруду в машині. Якщо часто прати їх на низькій температурі, запах може накопичуватися.

Такі речі краще не тримати довго в барабані до або після прання. Виймайте білизну одразу після завершення циклу, бо мокрі речі дуже швидко починають пахнути затхлістю.

Реклама

Чого не варто робити

Не варто постійно тримати дверцята машини зачиненими, якщо всередині ще волого. Також не потрібно заливати в барабан агресивні засоби навмання — вони можуть пошкодити гумові деталі або залишити різкий запах.

Не змішуйте різні хімічні засоби між собою. Особливо обережно треба бути з хлорними засобами, оцтом та іншими очищувачами: їх не варто поєднувати без інструкції виробника.

Як часто чистити пральну машину

Манжету краще протирати регулярно, особливо якщо після прання в ній залишається вода. Лоток для порошку можна промивати раз на кілька тижнів або частіше, якщо помітний наліт.

Фільтр зазвичай чистять раз на кілька місяців, але якщо машина почала погано зливати воду або з’явився запах, перевірити його варто одразу.

Реклама

Порожній цикл очищення можна запускати періодично, залежно від того, як часто ви користуєтеся машиною і які засоби застосовуєте.

Новини партнерів