Як позбутися жирного волосся в домашніх умовах

Жирне волосся- що робити

Чому волосся швидко стає жирним

Основною причиною масного блиску є себум — природний секрет, який виробляють сальні залози для зволоження епідермісу. Надмірна активність цих залоз призводить до того, що зачіска втрачає об’єм уже за кілька годин після миття.

На цей процес впливають гени, гормональний фон, особливо рівень андрогенів, та стан травної системи.

Тонке волосся забруднюється швидше, бо шкірне сало миттєво розподіляється по всій довжині пасом.

Також надмірне споживання солодощів та фастфуду, високий глікемічний індекс продуктів стимулює вироблення жиру.

Якщо на гени та гормони ми вплинути не можемо, то обмежити споживання вуглеводів — цілком. Найбільше у наших силах — налагодити правильний догляд за волоссям.

Як правильно очищувати жирне волосся

Багато хто припускається помилки, використовуючи занадто агресивні шампуні з жорсткими сульфатами, які вимивають ліпідний шар. Шкіра сприймає це як сигнал до самозахисту і починає виділяти ще більше себуму.

Трихологи радять обирати м’які засоби з нейтральним ph або спеціальні лінійки з додаванням цинку, кропиви чи саліцилової кислоти.

Також добре підходять дитячі шампуні, вонине обтяжують волосся, не дратують шкіру голови і не містить агресивних ароматів. Шампуні проти жирності можна використовувати, якщо вони вам підходять, але не частіше одного-двох разів на тиждень.

Мити голову краще теплою, а не гарячою водою, щоб не стимулювати кровообіг у залозах.

Ідеальним часом для миття є ранок, оскільки вночі регенерація та виділення секрету відбуваються найінтенсивніше.

Як часто варто мити жирне волосся

Частота очищення голови є індивідуальною та залежить від особливостей вашої шкіри та структури пасом.

Якщо ви відчуваєте дискомфорт та бачите несвіжість щодня, то щоденне миття є цілком прийнятним і безпечним для здоров’я. Варто пам’ятати, що популярна думка про можливість «привчити» волосся до рідшого миття не має під собою наукового обґрунтування. Оскільки активність сальних залоз зазвичай зумовлена генетикою або внутрішнім гормональним станом, спроби штучно відкласти гігієнічну процедуру не змінять фізіологію, а лише призведуть до накопичення себуму та подразнення шкіри.

Ефективні домашні методи боротьби з жирністю волосся

Використання лікувальної глини є одним із найкращих способів глибокого очищення, оскільки вона абсорбує надлишки себуму та видаляє забруднення з пор. Для досягнення стабільного результату достатньо робити глиняну маску один раз на кілька тижнів.

Натуральний яблучний оцет допомагає відновити природний кислотно-лужний баланс шкіри та повертає пасмам здоровий блиск. Для приготування ополіскувача варто розчинити пару ложок оцту в літрі чистої води та використовувати цей засіб після кожного миття.

Відвар аптечної ромашки чудово заспокоює подразнений епідерміс та усуває відчуття свербежу, тому його рекомендують вживати як фінальний етап водних процедур.

Помилки у догляді за жирним волоссям, яких слід уникати

Намагайтеся якомога рідше торкатися волосся руками та уникайте занадто частого розчісування протягом дня.

Надмірна стимуляція шкіри голови гарячою водою або зловживання засобами для стайлінгу лише прискорюють появу масного блиску.

Важливо регулярно мити свої гребінці та щітки, адже на їхній поверхні швидко накопичуються залишки шкірного жиру та засобів для укладання.

Оптимальним часом для гігієни є ранок, оскільки вночі сальні залози працюють дуже активно, через що волосся може виглядати несвіжим уже одразу після пробудження.

Поради щодо укладання жирного волосся

Якщо вам потрібно терміново привести себе до ладу, скористайтеся сухим шампунем, але наносьте його лише на прикореневу зону.

Зміна проділу на протилежний бік миттєво створить візуальний об’єм.

Найкращим варіантом для жирного типу волосся є текстуровані укладки — легкі локони, недбалий пучок або об’ємна коса. Такі зачіски набагато краще тримають форму та маскують несвіжість коріння.

Використання аксесуарів, як-от стильні пов’язки або широкі обручі, допоможе створити святковий образ та приховати дрібні недоліки.