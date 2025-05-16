Як прати футболку, щоб вона не розтягнулася і не втратила форму: основні секрети

Чому під час прання футболки розтягуються і що робити, щоб цього не сталося / © unsplash.com

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Прання за температури 60°C пошкоджує еластичні волокна тканини. Бавовна під впливом високої температури втрачає свою природну структуру, а синтетичні матеріали зазнають деформації.

Оптимальна температура для прання кольорових футболок — 30°C. Для білих речей дозволяється підвищувати температуру до 40°C, але робити це рекомендується не частіше одного разу на місяць.

Віджимання на швидкості понад 1000 обертів буквально розтягує матеріал. Через це футболка деформується, особливо в зоні плечей та коміра. Найкраще використовувати режим віджимання зі швидкістю від 600 до 800 обертів. Для делікатних тканин рекомендується взагалі надавати перевагу ручному віджиманню, щоб уникнути пошкоджень.

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Режим "Бавовна" призначений лише для нових, щільних футболок. Якщо футболка вже була у використанні понад місяць, краще обирати програми "Делікатне" або "Ручне прання". Обов’язково періть речі вивернутими навиворіт — це допомагає зберегти зовнішній шар тканини, захищаючи його від пошкоджень під час контакту з барабаном пральної машини.

Спробуйте випрати футболку в холодній воді з додаванням кондиціонера для тканин, після чого акуратно розтягніть її руками і висушіть, розклавши горизонтально. Для бавовняних виробів також може бути корисним недовге пропрасовування з парою, але варто розуміти, що цей спосіб не поверне до початкового стану сильно розтягнуті місця.

Перші три рази футболку варто прати лише вручну в прохолодній воді — це допоможе зберегти форму і міцність тканини. Сушіть речі на плічках у затінку, адже підвішування за нижній край може спричинити розтягування та деформацію плечового шва.

Переконайтеся, що ваша пральна машина встановлена на щадні режими та використовує низькі температури. Відповідний догляд вже з першого прання допоможе зберегти форму футболок на втричі довший термін. Уникайте типових помилок, яких припускається більшість — приблизно 90% користувачів.

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