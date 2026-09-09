Як прати постільну білизну, щоб вона була свіжою та м’якою: десять хитрощів, про які мало хто знає

Як прати постільну білизну в машинці / © pexels.com

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Щоб постіль довше залишалася свіжою, приємною на дотик і не втрачала свого вигляду, важливо враховувати кілька простих нюансів. Велику роль відіграють завантаження пральної машини, температура води, матеріал білизни та спосіб сушіння.

Перед пранням добре струсіть кожну річ

Не варто просто скидати всю постільну білизну з кошика прямо в барабан. Перед завантаженням розправте простирадла, підковдру та наволочки й окремо струсіть кожну річ.

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Великі шматки тканини легко переплітаються між собою під час прання. У результаті частина білизни може залишитися практично всередині іншої, а вода та мийний засіб не зможуть рівномірно проникнути до всіх ділянок.

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Особливо це стосується простирадл на резинці, які здатні захоплювати наволочки та інші невеликі речі.

Не набивайте пральну машину до країв

Бажання випрати всю постіль за один раз цілком зрозуміле, але перевантаження барабана не допоможе заощадити час.

Коли білизні недостатньо місця для вільного руху, пральний засіб гірше розподіляється, а забруднення можуть залишатися на тканині. Та сама проблема виникає і під час сушіння: переповнений барабан не дозволяє повітрю нормально циркулювати.

Тому залишайте достатньо вільного простору, щоб білизна могла вільно переміщуватися.

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Завжди перевіряйте етикетку

Універсального режиму, який однаково добре підходить для всіх видів постільної білизни, не існує.

Бавовняні комплекти зазвичай переносять стандартне прання, тоді як льон, сатин або шовк можуть потребувати делікатнішого режиму. Те саме стосується сушіння: одні матеріали можна сушити в машині, інші краще залишати сохнути природним способом.

Перед пранням обов’язково прочитайте рекомендації виробника щодо температури, режиму, мийного засобу та сушіння.

Делікатну білизну кладіть у спеціальні мішки

Якщо ви перете шовкові або сатинові простирадла та наволочки, додатковий захист не буде зайвим.

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Помістіть кожен елемент комплекту в окремий сітчастий мішок для прання. Це зменшує ризик того, що тканина зачепиться за інші речі, розтягнеться або пошкодиться під час роботи машини.

Особливо актуально це для пральних машин із вертикальним завантаженням та активатором.

Не використовуйте кондиціонер під час кожного прання

Кондиціонер робить тканину приємнішою на дотик, тому може здаватися, що його варто додавати щоразу. Однак постійне використання може мати зворотний ефект.

Засіб залишає на волокнах тонкий шар, через який тканина з часом може втрачати здатність добре пропускати повітря. Крім того, залишки кондиціонера можуть накопичуватися всередині пральної машини.

Тому не варто використовувати його з кожним пранням — достатньо робити це приблизно раз на три цикли.

Обирайте правильну температуру води

Холодне прання є досить універсальним варіантом для багатьох видів постільної білизни, однак воно не завжди найкраще справляється зі складними плямами.

Тепла вода може бути ефективнішою для видалення забруднень і допомагати зменшити кількість мікроорганізмів. Водночас надто гаряча вода здатна прискорити зношування тканини.

Тому орієнтуйтеся насамперед на інформацію на етикетці конкретного комплекту.

Використовуйте кульки для сушіння

Кульки для сушарки можуть стати простим способом прискорити процес і зменшити заплутування білизни.

Достатньо покласти одну-дві кульки разом із постіллю. Вони допомагають розділяти шари тканини під час обертання барабана.

Вовняні кульки додатково можуть зменшувати статичну електрику, пом’якшувати тканину та допомагати боротися зі складками.

Якщо спеціальних кульок під рукою немає, у крайньому разі можна використати чисті тенісні м’ячі, які не линяють і не залишають слідів на тканині.

Покладіть до сушарки сухий рушник

Ще один простий трюк — додати до вологих простирадл один чистий сухий рушник.

Він поглинатиме частину вологи, а також допоможе білизні краще розподілятися всередині барабана. Завдяки цьому тканина менше збивається в грудки, а процес сушіння може відбуватися швидше.

Але цей метод працює найкраще лише тоді, коли сушарка не переповнена.

Зробіть паузу посередині сушіння

Не обов’язково залишати постіль у сушарці на одному безперервному циклі.

Спробуйте розділити звичний час сушіння приблизно навпіл. Коли пройде перша половина, дістаньте білизну, добре струсіть її та знову покладіть у сушарку.

Такий прийом допомагає розправити тканину, зменшити заплутування та забезпечити більш рівномірне висихання. Крім того, дрібні речі на кшталт наволочок менше ризикують опинитися всередині підковдри або простирадла.

Для білої постільної білизни можна використовувати відбілювач

Якщо ви хочете зберегти білу постіль якомога світлішою, відбілювач може допомогти впоратися з плямами та підтримувати свіжий вигляд тканини.

Однак перед використанням обов’язково перевірте етикетку. Не всі матеріали сумісні з відбілювачами. Бавовна, поліестер та деякі суміші зазвичай переносять такий догляд краще, тоді як шовк і сатин можуть бути пошкоджені.

Тому для делікатної білизни краще обирати засоби, рекомендовані саме для конкретного типу тканини.

Як часто потрібно прати постільну білизну

Навіть якщо ви приймаєте душ перед сном, постіль поступово накопичує частинки шкіри, волосся, шерсть домашніх тварин та інші забруднення. Тому постільну білизну рекомендують змінювати та прати щонайменше раз на тиждень.

Регулярне прання важливе не лише для чистоти. Правильний догляд також допомагає довше зберігати тканину в хорошому стані.

FAQ

Як правильно прати постільну білизну?

Перед пранням розправте та струсіть кожну річ, не перевантажуйте барабан і обирайте температуру відповідно до рекомендацій на етикетці. Для делікатних матеріалів використовуйте спеціальні мішки, а під час сушіння не допускайте переповнення барабана.

За якої температури прати постільну білизну?

Оптимальна температура залежить від матеріалу. Для багатьох комплектів підходить холодна або тепла вода, тоді як надто гаряче прання може прискорити зношування тканини. Найкраще орієнтуватися на рекомендації виробника, зазначені на етикетці.

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