Як прати рушники, щоб вони були м’якими: лайфгак від експертів

Як зробити рушники м’якими

Навіть найякісніші рушники з часом можуть втрачати свою м’якість і ставати жорсткими. Однак не поспішайте прощатися зі своїми улюбленими рушниками. Існують прості та ефективні способи, які допоможуть повернути їм первісну ніжність і пухнастість.

Обираємо правильні засоби для прання

Перший крок до м’яких рушників починається ще до прання — з вибору мийних засобів. Замість звичайних сипучих порошків, які можуть залишати мікрочастинки у волокнах тканини та робити їх жорсткими, віддавайте перевагу гелевим. Гелі краще розчиняються у воді, легше виполіскуються і не забивають волокна, що сприяє збереженню м’якості рушників.

Магія соди та оцту: перевірені помічники

Справжніми рятівниками для жорстких рушників стануть звичайні кухонні інгредієнти, які є майже в кожному домі: сода й оцет.

Харчова сода для пом’якшення води. Перед початком прання додайте в барабан пральної машини трохи харчової соди . Вона діє як натуральний пом’якшувач води, нейтралізуючи мінерали, які роблять воду жорсткою, що є однією з основних причин того, що рушники стають колючими на дотик. Сода допомагає волокнам краще розкритися та вимити залишки мийних засобів.

Оцет замість кондиціонера. Забудьте про звичні кондиціонери для білизни, які хоча й надають аромату, але часто можуть обтяжувати волокна і зменшувати поглинальні властивості рушників. Натомість до відсіку для кондиціонера додайте звичайний столовий оцет, розведений у воді. Він чудово впорається з вапняним нальотом, який накопичується у волокнах, і допомагає їх розм’якшити. Не хвилюйтеся, запах оцту повністю вивітрюється під час полоскання і сушіння, залишаючи лише відчуття свіжості та м’якості.

Температурний режим: важлива деталь

Ще один ключовий момент — це правильний температурний режим прання. Рушники, які ви бажаєте зберегти м’якими та пухнастими, рекомендується прати за температури 40 градусів. Вищі температури можуть «запікати» волокна, роблячи їх більш жорсткими та зменшуючи термін служби тканини. Нижчі температури можуть бути недостатніми для ефективного видалення забруднень і залишків мийних засобів.

Застосовуючи ці прості поради — використовуючи гелеві порошки, додаючи соду в барабан, оцет у відсік для кондиціонера та обираючи температуру прання 40 градусів, — ви здивуєтеся, наскільки м’якими й ніжними стануть ваші рушники. Ці методи не лише ефективні, а й економні, а також більш екологічні, ніж використання великої кількості хімічних засобів.