Як прати штори й тюль, щоб потім не прасувати: методи наших бабусь, які дійсно працюють

Як вирівняти штори без прасування / © pixabay.com

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Наші бабусі не мали пральних машин, дорогих відбілювачів і спеціальних кондиціонерів для штор. Проте вони ніколи не прасували їх після прання. Секрет полягав у правильному замочуванні та ручному пранні. Сіль, сода, господарське мило й крохмаль допомагали очистити тканину, а правильне сушіння дозволяло обійтися без праски.

Замочіть тюль у солоній воді

Перш ніж прати штори, їх спочатку добре витрушували від пилу. Потім у великому тазу або ванні готували теплий сольовий розчин. Сіль використовували для попереднього замочування, особливо якщо тюль посірів або ввібрав багато пилу.

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Тканину залишають у воді на кілька годин, після чого воду зливають і добре прополощують. Для дуже забрудненого тюлю замочування могло бути тривалішим. Один із традиційних способів — після солоної води натерти забруднені ділянки господарським милом і лише потім випрати руками.

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Для кухонних штор використовуйте соду

На кухонних фіранках часто осідають не лише пил, а й жир та запахи. У таких випадках досвідчені господині додавали до теплої води харчову соду.

Для замочування можна взяти 1–2 столові ложки соди на таз теплої води. Штори залишають у розчині приблизно на годину або довше залежно від забруднення, а потім перуть руками в чистій мильній воді. Для тонких тканин краще використовувати помірно теплу, а не гарячу воду.

Господарське мило — для основного прання

Після замочування тюль можна прати руками з господарським милом. Його натирали на тертці або добре розчиняли у воді, щоб отримати мильний розчин.

Важливо не терти тонку тканину занадто сильно. Тюль краще обережно стискати та переміщати у воді, щоб не пошкодити волокна.

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Крохмаль — бабусин секрет рівних штор

Один із найцікавіших старих способів — полоскання чистого тюлю в слабкому крохмальному розчині. Крохмаль допомагає тканині краще тримати форму, тому після висихання вона може виглядати більш рівною й акуратною.

Після полоскання штори не викручують. Їм дають стекти, акуратно розправляють усі складки й вішають ще трохи вологими. Під власною вагою легкий тюль поступово розпрямляється, саме тому праска часто вже не потрібна.

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