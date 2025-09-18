Як правильно ділити квіткові цибулини перед зимою: поради експертів

Жоржини / © unsplash.com

Ділення весняних цибулин допомагає зберегти їхнє здоров’я та забезпечує рясне цвітіння наступного року. З часом вони утворюють густі скупчення, через що квітів стає менше. Тому садівники радять проводити поділ кожні кілька років.

Оптимально ділити цибулини наприкінці весни або на початку літа, коли рослини вже відцвіли, а листя пожовкло й зів’яло. У цей час вони встигають накопичити поживні речовини для подальшого розвитку, а місця посадки ще добре видно.

Якщо ж не зробити цього навесні, поділ можна провести восени, але обов’язково до промерзання ґрунту. У більшості регіонів це період від кінця жовтня до середини листопада. Узимку ж викопати цибулини практично неможливо через замерзлу землю.

Експерти наголошують на обережності. Найчастіша помилка садівників — пошкодження цибулин інструментами. Щоб цього уникнути, варто копати з відступом від місця росту та поступово піднімати землю навколо. Цибулини обережно піднімають і відокремлюють від материнської групи.

Слабкі, м’які чи уражені хворобами екземпляри відбраковують, а здорові залишають для пересадки. Важливо не ділити їх надто дрібно: краще залишати невеликі групи, адже окремі цибулини, висаджені поодинці, можуть дати розріджене цвітіння.

Перед пересадкою або зимовим зберіганням цибулини слід очистити від ґрунту та підсушити у затіненому місці. Важливо, щоб кожна частина мала хоча б одне вічко для подальшого росту.

Ніжні сорти, такі як канни чи жоржини, не витримують зимівлі у відкритому ґрунті. Після ділення їх потрібно зберігати у прохолодному приміщенні з помірною вологістю. Для цього цибулини загортають у папір і регулярно перевіряють: якщо вони пересохли — злегка зволожують, якщо стали вологими чи вкрилися пліснявою — підсушують.

Регулярний осінній поділ цибулин дозволяє уникнути виснаження рослин і гарантує яскраве та рівномірне цвітіння наступної весни.

