Чому не можна мити голову перед фарбуванням / © unsplash.com

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У суспільстві існують певні норми та обмеження, яких більшість дотримується, але не завжди розуміє, з яких причин. Цей випадок не є винятком. Чимало людей вважають, що мити волосся безпосередньо перед фарбуванням не варто, бо тоді фарба ляже гірше і результат буде менш ефективним.

По-перше, під час нанесення фарби ви могли відчувати дискомфорт на шкірі голови. Якщо волосся помити перед фарбуванням, ймовірність подразнення збільшується — може з’явитися свербіж і печіння. Природний жировий шар шкіри допомагає знизити ці ризики.

По-друге, якщо помити голову хоча б за день до фарбування, на шкірі залишиться себум — природне шкірне сало. Воно виступає як захисний бар’єр і зменшує вплив хімічних компонентів фарби. Крім того, себум покращує проникнення фарби в структуру волосся, що робить колір більш рівномірним.

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Особливо не рекомендується мити волосся сульфатним шампунем перед фарбуванням. Однак все залежить від індивідуальних особливостей: деяким фарба лягає рівно навіть після миття, інші ж змушені повторювати процедуру. Для економії часу та грошей краще дотримуватись загальних порад.

Це не означає, що потрібно кілька днів ходити з немитим волоссям. Оптимально помити голову за день до фарбування.