Як правильно фарбувати волосся, щоб колір не вимивався упродовж двох місяців: секрет перукарів

Як зберегти колір волосся надовго / © pixabay.com

Багато жінок помічають, що вже через два-три тижні після фарбування колір тьмяніє, стає нерівномірним і втрачає глибину. Здається, ніби всі зусилля були марними. Але професійні перукарі знають: стійкість відтінку залежить не стільки від фарби, скільки від правильної підготовки волосся та догляду після процедури. Саме ці деталі дозволяють зберегти колір насиченим майже два місяці без частих підфарбовувань.

Правильна підготовка волосся — половина успіху

За 3 дні до фарбування не варто мити голову. Легкий природний жировий шар захищає шкіру та допомагає фарбі краще закріпитися у волосяному стрижні. Якщо ж волосся дуже забруднене, достатньо помити його за день до процедури без використання масок і бальзамів.

Також важливо за тиждень до фарбування почати інтенсивно зволожувати волосся. Добре зволожене волосся вбирає пігмент рівномірніше, а колір тримається значно довше.

Правильний вибір фарби

Професійні майстри радять обирати фарби з мінімальним вмістом аміаку чи без нього. Вони менше руйнують структуру волосся, а пігмент краще утримується всередині. Також важливо не економити на якості: хороша фарба завжди має більш стійкі та чисті пігменти.

Температура води має значення

Після фарбування багато хто припускається фатальної помилки — миє голову гарячою водою. Висока температура відкриває кутикулу волосся, і пігмент швидко вимивається. Перші 48 годин після фарбування взагалі не варто мити волосся, а надалі використовувати лише теплу або прохолодну воду.

Спеціальні шампуні та бальзами

Звичайні шампуні швидко вимивають фарбу. Для збереження кольору потрібні засоби з поміткою «для фарбованого волосся». Вони мають м’яку формулу та допомагають запечатати пігмент усередині волосини.

Бальзам або кондиціонер після кожного миття є обов’язковим: він закриває лусочки волосся та подовжує життя кольору.

Мінімум термічного впливу

Фен, плойка та праска руйнують пігмент не гірше за агресивні шампуні. Якщо хочете, щоб колір тримався до двох місяців, використовуйте термозахист і по можливості сушіть волосся природним способом.