Як правильно гладити кішку, щоб вона отримувала задоволення від цього: поради експертів

Як правильно гладити кішку / © www.freepik.com/free-photo

Кішки — надзвичайно чутливі та незалежні тварини. Вони можуть самі приходити по ніжність, а за кілька секунд різко припиняти контакт. Часто господарі помилково вважають: якщо кішка поруч, її можна гладити будь-де і будь-коли. Насправді ж неправильні дотики викликають у тварини стрес, роздратування чи навіть агресію. Експерти з поведінки котів пояснили, як гладити кішку правильно, щоб вона відчувала комфорт і задоволення.

Починайте лише з дозволу кішки

Найважливіше правило — ініціатива має йти від тварини. Якщо кішка сама підходить, треться головою, муркоче або сідає поруч — це сигнал, що вона не проти контакту. Якщо ж вона напружена, ховає хвіст або відвертається, краще не нав’язувати свої пестощі.

Найкращі місця для погладжування

Більшість кішок отримують задоволення від дотиків у певних зонах:

за вушками та по щоках — тут розташовані залози, пов’язані з відчуттям безпеки;

під підборіддям — легкі рухи в цій зоні зазвичай викликають муркотіння;

по верхній частині голови — спокійні погладжування допомагають кішці розслабитися.

Рухи мають бути повільними, м’якими і без натиску.

Яких зон краще уникати

Навіть найласкавіші кішки не завжди дозволяють торкатися:

живота — це вразлива зона, і дотик часто сприймається як загроза;

лап і хвоста — багато тварин реагують на це негативно;

спини біля основи хвоста — надмірне стимулювання може викликати роздратування.

Якщо кішка сіпається, б’є хвостом або притискає вуха — це знак, що потрібно зупинитися.

Стежте за мовою тіла

Експерти радять уважно спостерігати за реакцією тварини. Задоволена кішка:

муркоче;

повільно моргає;

розслаблено лежить або підставляє голову.

Якщо ж з’являється напруженість, різкі рухи чи спроби вкусити — контакт варто припинити одразу.

Краще менше, але приємніше

Тривале погладжування може перевтомлювати кішку. Краще кілька коротких сеансів на день, ніж довгий контакт, який викличе роздратування. Саме так формується довіра і позитивна асоціація з дотиками.