ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
206
Час на прочитання
2 хв

Як правильно гладити кішку, щоб вона отримувала задоволення від цього: поради експертів

Насправді не кожен дотик подобається кішці. Фахівці пояснили, де, як і коли варто гладити свого улюбленця, щоб він почувався спокійно, довіряв вам і отримував справжнє задоволення.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як правильно гладити кішку

Як правильно гладити кішку / © www.freepik.com/free-photo

Кішки — надзвичайно чутливі та незалежні тварини. Вони можуть самі приходити по ніжність, а за кілька секунд різко припиняти контакт. Часто господарі помилково вважають: якщо кішка поруч, її можна гладити будь-де і будь-коли. Насправді ж неправильні дотики викликають у тварини стрес, роздратування чи навіть агресію. Експерти з поведінки котів пояснили, як гладити кішку правильно, щоб вона відчувала комфорт і задоволення.

Починайте лише з дозволу кішки

Найважливіше правило — ініціатива має йти від тварини. Якщо кішка сама підходить, треться головою, муркоче або сідає поруч — це сигнал, що вона не проти контакту. Якщо ж вона напружена, ховає хвіст або відвертається, краще не нав’язувати свої пестощі.

Найкращі місця для погладжування

Більшість кішок отримують задоволення від дотиків у певних зонах:

  • за вушками та по щоках — тут розташовані залози, пов’язані з відчуттям безпеки;

  • під підборіддям — легкі рухи в цій зоні зазвичай викликають муркотіння;

  • по верхній частині голови — спокійні погладжування допомагають кішці розслабитися.

Рухи мають бути повільними, м’якими і без натиску.

Яких зон краще уникати

Навіть найласкавіші кішки не завжди дозволяють торкатися:

  • живота — це вразлива зона, і дотик часто сприймається як загроза;

  • лап і хвоста — багато тварин реагують на це негативно;

  • спини біля основи хвоста — надмірне стимулювання може викликати роздратування.

Якщо кішка сіпається, б’є хвостом або притискає вуха — це знак, що потрібно зупинитися.

Стежте за мовою тіла

Експерти радять уважно спостерігати за реакцією тварини. Задоволена кішка:

  • муркоче;

  • повільно моргає;

  • розслаблено лежить або підставляє голову.

Якщо ж з’являється напруженість, різкі рухи чи спроби вкусити — контакт варто припинити одразу.

Краще менше, але приємніше

Тривале погладжування може перевтомлювати кішку. Краще кілька коротких сеансів на день, ніж довгий контакт, який викличе роздратування. Саме так формується довіра і позитивна асоціація з дотиками.

Дата публікації
Кількість переглядів
206
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie