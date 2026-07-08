Як правильно гладити собак: кінологи назвали помилки, які робить майже кожен

Як правильно гладити собак / © Associated Press

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Бажання погладити собаку виникає у багатьох людей, однакнавіть доброзичливий на вигляд пес може не хотіти фізичного контакту. Саме тому перед тим, як торкатися собаки, варто звернути увагу на її поведінку та дотримуватися кількох простих правил.

Про це повідомило журнал Pet Book.

Ветеринарна спеціалістка з поведінки собак Барбара Шьонінг наголошує, що незнайомих собак не варто гладити без дозволу їхнього власника. За її словами, людина не знає, які дотики подобаються тварині, а які можуть викликати у неї дискомфорт. Якщо собака сприйме дотик як загрозу, він може злякатися і навіть відреагувати агресивно.

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Фахівці радять не поспішати навіть тоді, коли пес сам підійшов до людини під час прогулянки. Як пояснює кінологиня Джастіна Лемпе, така поведінка ще не означає, що тварина хоче фізичного контакту. Собаки часто просто проявляють цікавість до незнайомців. Тому найкраще дати собаці можливість обнюхати людину, не намагаючись одразу її погладити.

Барбара Шьонінг також рекомендує завжди запитувати дозволу в господаря собаки, навіть якщо людина добре розбирається в поведінці тварин. Якщо ж власник не хоче, щоб його улюбленця гладили, він має право відмовити. За словами кінолога Рене Лучика, у таких ситуаціях можна прямо сказати, що собака не любить чужих дотиків. Якщо це не допомагає, допустимо навіть відповісти, що тварина кусається або має бліх, аби уникнути небажаного контакту.

Під час знайомства із собакою друзів чи родичів експерти також радять не квапити події. Спочатку краще просто сісти й дозволити тварині самій вирішити, чи хоче вона наблизитися. Якщо собака почуватиметься спокійно, він може сам підійти до людини або навіть притулитися до неї.

За словами Барбари Шьонінг, зрозуміти, що пес не заперечує проти ласки, можна за його поведінкою. Тварина виглядає розслабленою, особливо мордочка, може спиратися на людину або сама шукати фізичного контакту. Під час погладжування тіло собаки також має залишатися розслабленим.

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Водночас існує чимало сигналів, які свідчать про протилежне. Якщо собака напружена, відвертає голову, переносить вагу тіла в інший бік, примружує очі, відводить назад вуха або завмирає, це означає, що контакт їй неприємний. Джастіна Лемпе звертає увагу, що багато людей помилково вважають завмерлу собаку спокійною, хоча насправді вона може відчувати сильний дискомфорт. Рене Лучик додає, що коли пес відвертається, він фактично намагається вийти з неприємної для себе ситуації.

Окрему обережність експерти радять проявляти дітям і людям, які не мають досвіду спілкування із собаками, адже їм найважче правильно розпізнати сигнали тварини. Це стосується і цуценят. Як зазначають Рене Лучик та Джастіна Лемпе, молоді собаки частіше прагнуть гратися, а не сидіти спокійно під час погладжування, тому можуть кусати руки.

Фахівці також назвали найпоширеніші помилки, яких варто уникати. Не рекомендується нахилятися над собакою — краще присісти поруч, щоб не створювати для неї відчуття загрози. Джастіна Лемпе зазначає, що немає потреби спеціально простягати руку до морди собаки, аби він її понюхав, адже тварини чудово відчувають запах людини навіть із відстані близько двох метрів. На її думку, різкий рух рукою вперед лише вторгається в особистий простір собаки.

Експерти також не радять дивитися собаці прямо в очі, оскільки він може сприйняти це як виклик. Незнайомих собак не варто гладити по морді, голові чи животі, адже це дуже чутливі частини тіла. Для першого контакту безпечніше обрати спину.

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Крім того, Рене Лучик не рекомендує обіймати незнайомих собак, гладити їх під час їжі або поплескувати по боках. За словами кінолога, під час їжі тварина може почати захищати свою їжу, а надто сильні поплескування по боках не подобаються собакам і можуть навіть завдати їм шкоди.

Водночас із власним собакою правила можуть бути іншими. Барбара Шьонінг зазначає, що саме господар найкраще знає, де і як його улюбленець любить, коли до нього торкаються. Якщо собака сам лягає на спину, підставляє живіт, кладе голову на господаря або шукає фізичного контакту, це свідчить, що він почувається комфортно. У такому разі власник може гладити його так, як подобається саме тварині.

Нагадаємо, в спеку багато закладів залишають для собак миски з водою біля входу. Проте ветеринарна медсестра закликає не дозволяти улюбленцям пити з них, адже такі поїлки можуть бути джерелом інфекцій, паразитів і небезпечних бактерій.

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