Як правильно готувати каву в гейзерній кавоварці: яка найпоширеніша помилка

Кава в гейзерній кавоварці

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Гейзерна кавоварка (або мока) дарує можливість швидко приготувати насичений, ароматний напій прямо на домашній кухні. За своїм характером кава з гейзерки посідає проміжне місце між міцним еспресо та м’якою фільтр-кавою.

Історія знаменитої восьмикутної гейзерної кавоварки Bialetti Moka Express сягає 1930-х років. Приблизно у 1933 році майстер Луїджі Де Понті створив цей пристрій на підприємстві, заснованому Альфонсо Б’ялетті. За легендою, на створення конструкції винахідника натхнув принцип роботи тогочасних пральних машин, у яких нагріта вода під дією утвореного тиску піднімалася вгору через спеціальну трубку. Цей же фізичний принцип поклали в основу кавоварки, вода з нижнього резервуара під тиском пари проходить крізь шар меленої кави у фільтрі й піднімається у верхню чашу. Ця проста конструкція швидко здобула популярність спочатку в Італії, а згодом поширилася й по всьому світу.

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Щоб отримати збалансований смак без неприємної гіркоти, варто дотримуватися кількох чітких правил заварювання.

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Головний секрет: якою водою заливати гейзерну кавоварку — гарячою чи холодною

Найпоширеніша помилка під час використання моки — це наливання в нижній резервуар холодної води з-під крана чи фільтра.

Як зазначають експерти з видання Hamu és Gyémánt, зсилаючись на відомого кавового експерта та автора книжки «Всесвітній атлас кави» (The World Atlas of Coffee) Джеймса Гофмана, головний секрет досконалого смаку полягає у використанні виключно гарячої води.

Чому не можна заливати холодну воду? Коли в резервуар заливають холодну воду, прилад надто довго нагрівається на кухонній плиті. У цей час мелена кава у фільтрі піддається тривалому сухому прогріванню від гарячих металевих стінок, через що напій передчасно перепалюється та набуває гіркого, горілого присмаку.

В той час як гаряча вода дозволяє кавоварці значно швидше досягти необхідного тиску та мінімізує час негативного термічного впливу на кавовий порошок. Це зберігає природну ароматику зерна та забезпечує м’яку екстракцію.

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З гарячою водою варто поводитися обачно, адже металева основа нагрівається миттєво. Рівень рідини обов’язково має залишатися суворо нижче запобіжного клапана.

Інструкція приготування кави в гейзерній кавоварці: від засипання до чашки

1. Доберіть правильний помел

Для гейзерної кавоварки найкраще підходить середній помел — трохи грубіший, ніж для традиційних еспресо-машин. Занадто дрібні фракції можуть забивати сітку й перешкоджати рівномірному проходженню води, а надто великі не встигнуть віддати свій смак та аромат.

2. Насипайте каву дбайливо й без утрамбовування

Поширеною пасткою є спроба утрамбувати каву у фільтрі темпером так, як це роблять у професійних ріжкових кавоварках.

У гейзерці кавовий порошок має лежати вільно: його достатньо насипати в ситечко до країв і акуратно вирівняти пальцем чи ложкою. Якщо шар виявиться занадто щільним, воді буде важко крізь нього пробитися, що призведе до надмірного перегріву й погіршення смаку.

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3. Вчасно знімайте з вогню та охолоджуйте

Поставте кавоварку на помірний вогонь. Більшість звикла чекати кінця приготування доти, доки кавоварка повністю не спорожніє і не почне гучно булькати, «плюючись» наостанок.

Проте коли пристрій починає активно видавати такі звуки, рідина, що витікає, уже є занадто гарячою й пересмаженою. Як тільки кавоварка починає характерно шипіти й булькати, її слід негайно зняти з плити.

Щоб миттєво зупинити процес екстракції та не дати каві перегрітися, нижній резервуар кавоварки рекомендується одразу підставити під струмінь холодної води з-під крана або занурити його основу в ємність із холодною водою.

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