Як правильно готувати спаржу: поради професіоналів для тих, хто боїться зіпсувати делікатес

Зазвичай продають два види спаржі — зелену й білу. Перша тонша, готується швидше і не потребує чищення, треба лише видалити нижню частину стебла. Біла — щільніша, з грубою шкіркою, яку необхідно зрізати до першої бруньки.

Щоб зберегти смак, зелену спаржу варять лише 3-5 хвилин, білу від 7 до 12 хвилин, але не більше. У воду для варіння спаржі професійні кухарі рекомендують сипати трохи солі й цукру. Дехто додає навіть молоко, щоб спаржа мала вершковий смак і не була гіркою.

Спаржу можна не лише варити, а й бланшувати, томити в олії на слабкому вогні, запікати у духовці, розігрітій до 200 °С, і навіть обсмажувати на грилі. Деякі гурмани їдять спаржу сирою. У сирому вигляді, в салатах або з густими соусами, варто їсти молоді пагони та міні-спаржу. Її не треба чистити, лише зрізати нижню частину.