ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
7
Час на прочитання
1 хв

Як правильно готувати спаржу: поради професіоналів для тих, хто боїться зіпсувати делікатес

Спаржа — це вишуканий і смачний гарнір до м’яса та риби. Якщо її правильно приготувати, вона виходить хрусткою і має ніжний насичений смак.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як правильно готувати спаржу

Як правильно готувати спаржу / © www.freepik.com/free-photo

Як правильно готувати спаржу, щоб вона вийшла дуже смачною: головні секрети

  1. Зазвичай продають два види спаржі — зелену й білу. Перша тонша, готується швидше і не потребує чищення, треба лише видалити нижню частину стебла. Біла — щільніша, з грубою шкіркою, яку необхідно зрізати до першої бруньки.

  2. Щоб зберегти смак, зелену спаржу варять лише 3-5 хвилин, білу від 7 до 12 хвилин, але не більше. У воду для варіння спаржі професійні кухарі рекомендують сипати трохи солі й цукру. Дехто додає навіть молоко, щоб спаржа мала вершковий смак і не була гіркою.

  3. Спаржу можна не лише варити, а й бланшувати, томити в олії на слабкому вогні, запікати у духовці, розігрітій до 200 °С, і навіть обсмажувати на грилі. Деякі гурмани їдять спаржу сирою. У сирому вигляді, в салатах або з густими соусами, варто їсти молоді пагони та міні-спаржу. Її не треба чистити, лише зрізати нижню частину.

  4. Під час приготування делікатесу варто знати просте правило: ніщо не шкодить спаржі так, як інтенсивна термічна обробка. Всі інші експерименти з делікатним овочем дозволяються.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
7
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie