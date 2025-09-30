Як правильно і як часто прати постільну білизну: поради експертів

Прання / © Freepik

Регулярне прання постільної білизни є необхідною умовою для підтримання здоров’я. За словами дослідників, на тканинах накопичуються бактерії, грибки, віруси, яйця гельмінтів і пилові кліщі, які можуть зберігатися протягом тривалого часу та становити небезпеку для людини.

Про це повідомило видання PMC.

Що може жити у постільній білизні?

Науковці виявляли на тканинах сальмонелу, яка спричиняє кишкові розлади, а також золотистий стафілокок, стійкий до антибіотиків і небезпечний для шкіри. У пральних машинах часто знаходять умовно-патогенні грибки Candida, Fusarium та Exophiala. Вони здатні викликати дерматомікози, ураження нігтів, а в окремих випадках — інфекції у людей зі слабким імунітетом.

Віруси, зокрема грип, COVID-19, ротавіруси та герпес, залишаються на тканинах кілька днів. Яйця гостриків виживають до трьох тижнів, а пилові кліщі утворюють численні колонії у подушках, матрацах та ковдрах.

Як часто прати постіль?

Якщо всі члени родини здорові, білизну можна прати раз на два тижні. Використовуйте пральний порошок і сушіть тканину до повного висихання.

Якщо білизна сильно забруднена, але сім’я здорова, слід обирати засоби з ензимами й кількома видами ПАР для глибокого очищення.

Якщо у когось є респіраторні захворювання, білизну радять прати частіше, при максимально дозволеній температурі, а також ретельно сушити. Для дезінфекції можна додавати 3% перекис водню.

Якщо у домі є діти, люди з ослабленим імунітетом або кишкові інфекції, білизну потрібно прати окремо, якомога частіше й при високій температурі. Контактуючи з брудними речами, краще користуватися рукавичками та мити руки. Не слід струшувати брудну білизну, адже це поширює мікроби у повітрі.

Сушка є важливою частиною догляду: волога тканина зберігає патогени довше. Оптимально використовувати сушильну машину при середній чи високій температурі або добре провітрюване приміщення.

