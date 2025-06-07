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Як правильно користуватися дезодорантом, щоб не пітніти: ці дві помилки припускаються майже всі
Дезодорант вже давно став частиною щоденної рутини. Але чи замислювалися ви коли-небудь, як правильно ним користуватися? Експерти розповіли, які саме дії можуть вдвічі знизити його ефективність.
Про свої поради розповів Олівер Батіст, співзасновник британського бренду натуральних дезодорантів Make Waves.
Як зазначив експерт, більшість людей припускаються типових помилок в кількості засобу, який вони наносять на шкіру пахв.
Так, наприклад, більшість з нас робить по 5-10 мазків дезодоранту на кожну пахву. Якщо так робити, то засіб висихатиме набагато довше, а тому на одязі залишаються неприємні плями.
Батіст стверджує, що кульковий дезодорант або стик ефективно наносити по 2-3 рухи на кожну пахву. Більша кількість в цьому разі не означає ефективнішу роботу. Хоча дехто дійсно так вважає.
Якщо ви використовуєте аерозольні дезодоранти, то вистачить трьох натискань на кожну пахву.
Друга поширена помилка пов’язана з тим, скільки разів на день можна наносити дезодорант на шкіру. Олівер Батіст зазначає, що в спекотні дні виникає бажання нанести засіб двічі, а то й тричі на день, щоб освіжитися. Однак, це не завжди приносить бажаний ефект.
Якщо ви просто нанесете свіжий мазок дезодоранту на старий, не очищаючи попередньо пахви, то це знизить його ефективність і ще й принесе небажане подразнення шкіри.
За необхідності повторно нанести дезодорант, спочатку очистіть шкіру пахв теплою водою чи вологою серветкою, а потім зробіть 1-2 мазки.