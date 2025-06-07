Як правильно користуватися дезодорантом, щоб не пітніти: ці дві помилки припускаються майже всі

Як правильно користуватися дезодорантом для пахв / © Pixabay

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Про свої поради розповів Олівер Батіст, співзасновник британського бренду натуральних дезодорантів Make Waves.

Як зазначив експерт, більшість людей припускаються типових помилок в кількості засобу, який вони наносять на шкіру пахв.

Так, наприклад, більшість з нас робить по 5-10 мазків дезодоранту на кожну пахву. Якщо так робити, то засіб висихатиме набагато довше, а тому на одязі залишаються неприємні плями.

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Батіст стверджує, що кульковий дезодорант або стик ефективно наносити по 2-3 рухи на кожну пахву. Більша кількість в цьому разі не означає ефективнішу роботу. Хоча дехто дійсно так вважає.

Якщо ви використовуєте аерозольні дезодоранти, то вистачить трьох натискань на кожну пахву.

Друга поширена помилка пов’язана з тим, скільки разів на день можна наносити дезодорант на шкіру. Олівер Батіст зазначає, що в спекотні дні виникає бажання нанести засіб двічі, а то й тричі на день, щоб освіжитися. Однак, це не завжди приносить бажаний ефект.

Якщо ви просто нанесете свіжий мазок дезодоранту на старий, не очищаючи попередньо пахви, то це знизить його ефективність і ще й принесе небажане подразнення шкіри.

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За необхідності повторно нанести дезодорант, спочатку очистіть шкіру пахв теплою водою чи вологою серветкою, а потім зробіть 1-2 мазки.