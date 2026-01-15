Як правильно користуватися сухим шампунем і серветками під час відключень світла

Відключення світла / © ТСН.ua

В умовах масових відключень електроенергії в Україні сухі шампуні та очищувальні серветки стали для багатьох тимчасовою альтернативою звичним гігієнічним процедурам. Водночас експерти наголошують: ці засоби мають чіткі обмеження і потребують правильного використання, щоб не нашкодити шкірі та волоссю.

ТСН.ua зібрав поради експертів з сайту Cosibella та Центру з контролю і профілактики захворювань США.

Як правильно користуватися сухим шампунем

Сухий шампунь — це косметичний продукт, який допомагає швидко освіжити волосся без води. Його дія ґрунтується на здатності вбирати надлишок шкірного сала біля коренів, завдяки чому зачіска має чистіший, легший і об’ємніший вигляд.

Найпоширеніший формат — аерозольний спрей, який розпилюють безпосередньо на прикореневу зону. Рідше трапляються сухі шампуні у вигляді порошку — їх наносять руками або пензлем.

До складу більшості засобів входять абсорбувальні компоненти — рисовий, кукурудзяний або картопляний крохмаль, а також різні види глини. Саме вони швидко поглинають жир і зменшують небажаний блиск. Сухий шампунь підходить для різних типів волосся, зокрема жирного, і стає у пригоді в ситуаціях, коли немає можливості помити голову водою.

Водночас цей засіб не може повністю замінити звичайне миття. Сухий шампунь не очищає волосся від бруду, поту чи залишків стайлінгових продуктів — він лише тимчасово маскує жирність.

Після використання сухий шампунь:

поглинає надлишок себуму;

зменшує жирний блиск;

надає волоссю свіжішого вигляду;

створює прикореневий об’єм;

полегшує укладання;

допомагає нейтралізувати неприємні запахи.

Саме тому його доцільно застосовувати між миттями, а не як повноцінну альтернативу класичному шампуню.

Навіть якісний продукт не спрацює, якщо користуватися ним неправильно. Щоб уникнути білих слідів і перевантаження волосся, важливо дотримуватися кількох простих кроків.

Підготовка волосся

Перед нанесенням волосся потрібно ретельно розчесати. Воно має бути повністю сухим — на вологих пасмах сухий шампунь не працює. Нанесення засобу

Флакон треба добре струсити. Волосся поділяють на проділи й розпилюють засіб лише на корені, тримаючи балончик на відстані приблизно 20–30 см. Особливу увагу варто приділити маківці, скроням і зоні біля лінії росту волосся. Розподіл

Після нанесення шкіру голови легко масажують кінчиками пальців. Це допомагає рівномірно розподілити продукт і посилити прикореневий об’єм. Час для дії

Засіб залишають на волоссі на кілька хвилин, щоб абсорбувальні компоненти встигли поглинути жир. Прибирання залишків

Волосся ретельно розчісують, прибираючи залишки продукту. Якщо помітні світлі сліди, їх можна видалити феном на мінімальній температурі.

Як часто можна користуватися сухим шампунем

Експерти не рекомендують застосовувати сухий шампунь щодня. Часте використання може призвести до накопичення залишків засобу на шкірі голови, що іноді викликає свербіж, подразнення чи лупу.

Оптимальна частота — двічі-тричі на тиждень і лише як доповнення до регулярного миття волосся водою та звичайним шампунем.

Сам собою сухий шампунь не шкодить, однак проблеми виникають у разі зловживання чи неправильного застосування. Серед можливих наслідків:

пересушування волосся і шкіри голови;

тьмяність і втрата природного блиску;

поява лупи;

подразнення шкіри;

ослаблення волосся через забиті пори.

Щоб цього уникнути, важливо не відмовлятися від повноцінного миття, регулярно очищати шкіру голови та використовувати сухий шампунь лише як тимчасове рішення.

Використання серветок під час блекауту

Вологі та антибактеріальні серветки допомагають швидко очистити руки чи освіжити шкіру, коли немає доступу до води. Однак їхній склад часто містить спирт, консерванти та ароматизатори, які за регулярного застосування можуть пересушувати шкіру та порушувати її захисний бар’єр.

Дезінфікувальні серветки можуть знищувати мікроби лише за умови, що вони містять не менше 60% спирту. Дитячі вологі та косметичні серветки без достатньої концентрації спирту не забезпечують надійного знезараження — вони лише створюють відчуття чистоти.

Окремо експерти застерігають від використання серветок для очищення поверхонь на шкірі. Такі засоби не призначені для гігієни та можуть викликати подразнення.

Експерти наголошують, що серветки доречні як короткочасна альтернатива, а не як постійна практика гігієни.

Також за відключень світла можна використовувати так званий «сухий душ» — набір зазвичай складається зі спеціальної губки, просоченої гелем, і рушника. Для використання потрібна мінімальна кількість води — близько 50 мл.

