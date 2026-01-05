Як правильно купатися на Водохреще і що це символізує

6 січня християни східного обряду відзначають Хрещення Господнє / © commons.wikimedia.org

У вівторок, 6 січня, християни східного обряду відзначатимуть Хрещення Господнє. Однією з традицій цього дня є занурення в ополонку.

Українці здавна вірили у цілющу силу освяченої води. Вважають, що, якщо пірнеш цього дня, то цілий рік не хворітимеш.

Православна церква України нагадує, що купання в ополонці на Водохреще не має нічого спільного зі «змиванням» гріхів, отриманням особливого Божого благословення чи духовного очищення.

Медики радять купатися на Водохреще лише фізично підготованим людям. Варто купатися у відведених для цього водоймах.

Від купання краще утриматися людям:

із захворюваннями серцево-судинної системи

які мають хвороби дихальної системи (перенесена пневмонія, нежить, отит, астма)

які мають цукровий діабет

хворим на епілепсію

з хворобами шкіри.

Водночас вживати перед зануренням в ополонку спиртні напої не варто — це призводить до розширення судин та швидшого переохолодження. Категорично не можна пірнати тим, хто має серцево-судинні захворювання і часті коливання артеріального тиску, а саме артеріальну гіпертензію.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій радять занурюватися у воду у спеціально облаштованих місцях. Там також застерігають: «у жодному разі не можна пірнати у воду, заходити в ополонку необхідно повільно й обережно».

Після купання якнайшвидше потрібно зняти мокрий одяг, швидко розтертися рушником і одягнутися. Це зменшить холодове навантаження. Одяг та взуття повинні бути сухими, теплими та просторими. Також можна випити гарячого чаю.

Нагадаємо, 5 січня святкується Надвечір’я Богоявлення, яке готує українців до головного свята — Водохреща. Більше про це читайте у новині.