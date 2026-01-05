- Дата публікації
Як правильно купатися на Водохреще і що це символізує
Водохреще завершує цикл Різдвяних свят. Деякі люди цього дня традиційно занурюються в ополонку.
У вівторок, 6 січня, християни східного обряду відзначатимуть Хрещення Господнє. Однією з традицій цього дня є занурення в ополонку.
Українці здавна вірили у цілющу силу освяченої води. Вважають, що, якщо пірнеш цього дня, то цілий рік не хворітимеш.
Православна церква України нагадує, що купання в ополонці на Водохреще не має нічого спільного зі «змиванням» гріхів, отриманням особливого Божого благословення чи духовного очищення.
Медики радять купатися на Водохреще лише фізично підготованим людям. Варто купатися у відведених для цього водоймах.
Від купання краще утриматися людям:
із захворюваннями серцево-судинної системи
які мають хвороби дихальної системи (перенесена пневмонія, нежить, отит, астма)
які мають цукровий діабет
хворим на епілепсію
з хворобами шкіри.
Водночас вживати перед зануренням в ополонку спиртні напої не варто — це призводить до розширення судин та швидшого переохолодження. Категорично не можна пірнати тим, хто має серцево-судинні захворювання і часті коливання артеріального тиску, а саме артеріальну гіпертензію.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій радять занурюватися у воду у спеціально облаштованих місцях. Там також застерігають: «у жодному разі не можна пірнати у воду, заходити в ополонку необхідно повільно й обережно».
Після купання якнайшвидше потрібно зняти мокрий одяг, швидко розтертися рушником і одягнутися. Це зменшить холодове навантаження. Одяг та взуття повинні бути сухими, теплими та просторими. Також можна випити гарячого чаю.
