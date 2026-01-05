ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
167
Час на прочитання
2 хв

Як правильно купатися на Водохреще і що це символізує

Водохреще завершує цикл Різдвяних свят. Деякі люди цього дня традиційно занурюються в ополонку.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
6 січня християни східного обряду відзначають Хрещення Господнє

6 січня християни східного обряду відзначають Хрещення Господнє / © commons.wikimedia.org

У вівторок, 6 січня, християни східного обряду відзначатимуть Хрещення Господнє. Однією з традицій цього дня є занурення в ополонку.

Українці здавна вірили у цілющу силу освяченої води. Вважають, що, якщо пірнеш цього дня, то цілий рік не хворітимеш.

Православна церква України нагадує, що купання в ополонці на Водохреще не має нічого спільного зі «змиванням» гріхів, отриманням особливого Божого благословення чи духовного очищення.

Медики радять купатися на Водохреще лише фізично підготованим людям. Варто купатися у відведених для цього водоймах.

Від купання краще утриматися людям:

  • із захворюваннями серцево-судинної системи

  • які мають хвороби дихальної системи (перенесена пневмонія, нежить, отит, астма)

  • які мають цукровий діабет

  • хворим на епілепсію

  • з хворобами шкіри.

Водночас вживати перед зануренням в ополонку спиртні напої не варто — це призводить до розширення судин та швидшого переохолодження. Категорично не можна пірнати тим, хто має серцево-судинні захворювання і часті коливання артеріального тиску, а саме артеріальну гіпертензію.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій радять занурюватися у воду у спеціально облаштованих місцях. Там також застерігають: «у жодному разі не можна пірнати у воду, заходити в ополонку необхідно повільно й обережно».

Після купання якнайшвидше потрібно зняти мокрий одяг, швидко розтертися рушником і одягнутися. Це зменшить холодове навантаження. Одяг та взуття повинні бути сухими, теплими та просторими. Також можна випити гарячого чаю.

Нагадаємо, 5 січня святкується Надвечір’я Богоявлення, яке готує українців до головного свята — Водохреща. Більше про це читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
167
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie