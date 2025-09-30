ТСН у соціальних мережах

385
1 хв

Як правильно квасити огірки у каструлі: сім секретів від професіоналів

Квашені огірки — улюблене закушування багатьох, але далеко не всі вміють приготувати їх дійсно смачно й без проблем.

Тетяна Мележик
Як квасити огірки в каструлі: сім секретів

Як квасити огірки в каструлі: сім секретів / © unsplash.com

Щоб огірки були хрусткими, соковитими та ароматними, потрібно знати кілька простих, але ефективних хитрощів.

Як уникнути помилок і зробити огірки досконалими

  1. Вибирайте правильні огірки. Найкраще підходять дрібні, щільні плоди з тонкою шкіркою. Великі та м’ясисті огірки швидко розмокають і втрачають текстуру.

  2. Замочіть огірки перед приготуванням. Декілька годин у холодній воді допоможуть їм насититися вологою, що зробить закуску соковитішою.

  3. Сортуйте плоди за розміром. В одній банці не повинно бути великих і маленьких огірків — вони готуються нерівномірно.

  4. Відрізайте кінчики. Маленькі надрізи з обох боків дозволяють розсолу проникати всередину плодів і покращують процес бродіння.

  5. Сіль — лише велика, звичайна. Йодована сіль не підходить, бо блокує бродіння. Оптимальна пропорція — 2 столові ложки з гіркою на кожен літр чистої води. Сіль не слід сипати прямо в банку — вона не розчиниться, і розсіл вийде нерівномірним.

  6. Додайте листя хрону та чорної смородини. Хрін містить дубильні речовини, які зберігають огірки хрусткими, а чорна смородина надає особливий аромат і приємний присмак.

  7. Часник — для гостроти. Він робить закуску пікантною, але не перестарайтеся — надлишок може зробити огірки м’якими.

Застосовуючи ці прості секрети, навіть початківець зможе приготувати квашені огірки, які вразять хрускотом і насиченим смаком.

385
