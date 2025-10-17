Як правильно накрити троянди, щоб добре перезимували та пишно цвіли наступного сезону

Троянди — справжні королеви саду, але вони потребують турботи, особливо перед холодами. Неправильне укриття може призвести до вимерзання або загнивання пагонів. Професійні флористи запевняють: якщо підготувати рослини за всіма правилами, вони не лише добре переживуть зиму, а й розквітнуть навесні ще рясніше.

Правильна підготовка до накривання. Восени кущі потрібно обрізати — видалити сухі, слабкі та пошкоджені пагони. Після цього ґрунт під рослинами розпушують і підсипають сухим піском або перегноєм, щоб коренева система була захищена від надлишку вологи.

Насипання. Фахівці радять насипати навколо куща горбок заввишки 20-30 см із сухої землі, торфу чи перегною. Такий «комір» захищає нижню частину пагонів і кореневу шийку від промерзання.

Утеплення пагонів. Після перших легких заморозків, до -3°C, пагони акуратно нахиляють до землі, зв’язують і фіксують шпильками. Зверху їх можна вкрити ялиновим гіллям, агроволокном, лутрасилом або спанбондом. Не варто накривати рослини занадто рано, троянди мають пройти природне загартовування, інакше вони можуть випріти під укриттям.

Захист від вологи. Якщо ваш регіон часто страждає від відлиг і зимових дощів, зробіть над трояндами невеликий каркас із дуг або дерев’яних рейок, а зверху натягніть плівку, залишивши бокові отвори для вентиляції. Це допоможе уникнути накопичення конденсату, який часто стає причиною загнивання пагонів.