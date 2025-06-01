Як правильно наносити парфуми: маловідомі поради, щоб аромат тримався довго

Парфуми. / © Pixabay

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Парфуми погано тримаються? Причина не лише в його якості, і й у нанесенні. Важливу роль відіграє вибір точок пульсації, момент нанесення та навіть тип шкіри.

Про способи нанесення парфумів, завдяки якому аромат довго триматиметься, пише Vogue.it.

Наносьте парфум відразу після душу

Аромат вивільняється інтенсивніше, якщо наносити його одразу після душу або ванни на суху, але все ще злегка вологу та теплу шкіру. Для посилення аромату його можна додатково розпилити на одяг.

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Зволожте тіло і нанесіть парфум

Суха шкіра буквально ковтає аромат. Тому краще зволожте шкіру кремом чи лосьйоном перед парфумами. Потім розпиліть аромат на так звані точки пульсу: на зап'ястях, згинах рук, шиї та мочках вух. У цих точках особливо сильно випромінюється тепло тіла, а тому інтенсивніше проявляється аромат.

Пупок - гарне місце для нанесення парфумів

Одна з точок пульсації - пупок. Він нагрівається особливо інтенсивно, а це сприяє розкриттю аромату.

Наносьте парфуми не лише на шкіру

Аромат краще розкривається на шкірі, але є моменти, коли варто віддати перевагу одягу - у разі підвищеної чутливості або інтенсивного потовиділення. Найкраще аромат утримують натуральні тканини - шерсть або бавовна. Натомість синтетика не лише не фіксує аромат, а й може його спотворювати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно обрати парфум на літо.

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