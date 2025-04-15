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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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192
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1 хв

Як правильно називати постільну білизну українською — пояснення мовознавця

Які слова ми вживаємо неправильно щодня, застеляючи ліжко.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Мовні помилки

Як правильно називати постільну білизну українською / © Pexels

Ми щодня користуємось постіллю, але часто вживаємо суржик, навіть не підозрюючи про це. «Простиня», «подушка», «підодіяльник» — ці слова не відповідають нормам сучасної української літературної мови.

Про це розповів мовознавець Олександр Авраменко в програмі «Сніданок 1+1».

Наприклад, слово «підодіяльник» є суржиком. Правильно казати «підковдра». До слова, термін «простиня» відсутній у всіх відомих словниках української мови. Слід вживати слова «простирадло» або «простирало».

Чохол для подушки має назву «наволока» або «наволочка» — обидва варіанти правильні. А тканинний мішок для пір’я називається «напірник».

Ще одна мовна тонкість — наголос у слові «подушка»: правильно казати пОдушка, а не подУшка. Водночас слово «постіль» має два нормативні наголоси — і пОстіль, і постІль.

Раніше ми писали, чому казати «все рівно» є помилкою.

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