Як правильно обрати м`ясо для шашлику: дієві поради

Шашлик / © Pixabay

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Для того, щоб шашлик був смачний важливо не тільки гарно його замаринувати, а й правильно обрати м’ясо.

Про це пише Gazeta.ua.

Свіжість

Найперше — колір. Свіжа свинина ніжно-рожева, курятина світло-бежевого кольору, а яловичина має насичений червоний відтінок. Жир повинен бути білим або кремовим — жовтизна свідчить про несвіжість.

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Другий тест — текстура. Свіже м’ясо трохи вологе, але не липке. Натискаєш — і ямка зникає за секунду. Це добрий знак. Якщо м’ясо в’яле чи липке — залиште його на прилавку.

Запах теж грає роль. Свіже м’ясо має приємний, легкий запах. Різкий або кислуватий аромат — сигнал, що м’ясо зіпсувалося або зберігалося неправильно.

Якщо купуєте фасоване м’ясо — обов’язково перевіряйте цілісність упаковки, дату виготовлення та строк зберігання. Від набряклих упаковок або тих, у яких відклеїлася плівка, краще відмовитися. А ще краще — купувати у перевірених постачальників, які проходять ветеринарний контроль.

Зберігання м’яса

У холодильнику м’ясо має зберігатися при температурі від 0 до +4 °C, бажано — на нижній полиці. Після відкриття упаковки продукт можна зберігати лише 24 години. Упаковуйте щільно або тримайте у закритому контейнері. Не змішуйте сире м’ясо з іншими продуктами. Навіть у холодильнику воно повинне лежати окремо, особливо від овочів чи готових страв.

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Замороження і розморожування

М’ясо можна заморожувати до 6 місяців при температурі -18 °C або нижче. Для цього ідеально підійдуть пакети для заморожування, фольга або вакуумна упаковка. Розділіть продукт на порції — зручно і практично.

Для розморожування найкраще використовувати холодильник або холодну воду. У холодильнику процес повільний, але безпечний. У воді м’ясо має бути в герметичному пакеті, а воду потрібно міняти кожні пів години.

Ніколи не розморожуйте м’ясо в мікрохвильовці, гарячій воді або просто на кухонному столі. Це псує структуру і створює ризик зараження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, на яких дровах найкраще смажити шашлик.

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