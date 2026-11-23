Обрізка груші

Реклама

Восени, коли груша скидає листя, її крона стає добре помітною. Саме тоді легко побачити сухі, пошкоджені та зайві гілки, які заважають розвитку дерева. Однак із секатором поспішати не варто, груша чутлива до сильного обрізання напередодні морозів, тому частину робіт краще залишити до весни.

Розповідаємо, коли можна обрізати грушу восени, які пагони потрібно прибрати та як сформувати крону, щоб дерево не витягувалося вгору й добре плодоносило.

Реклама

Чи можна обрізати грушу восени

Осіннє обрізання груші допускається, але воно має бути обережним. У цей період насамперед проводять санітарне очищення дерева, видаляють сухі, зламані та пошкоджені хворобами гілки.

Реклама

Основне формування крони, сильне вкорочення молодих пагонів і зниження висоти дерева краще перенести на кінець зими або початок весни, коли мине загроза сильних морозів. Це пояснюється тим, що після осіннього обрізання зрізи залишаються відкритими перед зимовими холодами. Крім того, дерево має завершити підготовку до періоду спокою. Восени плодові дерева поступово накопичують поживні речовини та готуються до зимівлі. Саме тому сильне обрізання в цей період небажане.

Отже, восени варто прибрати лише ті гілки, які справді заважають або становлять небезпеку для дерева. А масштабне формування крони запланувати на весну.

Які гілки груші потрібно обрізати восени

Після листопаду уважно огляньте дерево. Насамперед зверніть увагу на такі гілки:

Сухі та відмерлі. Вони вже не розвиватимуться, тому їх можна видалити.

Зламані та пошкоджені. Такі гілки можуть додатково травмуватися під вагою снігу.

Уражені хворобами. Якщо на гілці помітні ознаки захворювання, її потрібно оглянути й за необхідності вирізати уражену частину.

Гілки, які труться одна об одну. Якщо вони пошкоджують кору, одну з них можна прибрати.

Не варто восени вирізати всі гілки, які здаються зайвими. Особливо обережно потрібно поводитися з молодими деревами, на яких лише формується крона.

Реклама

Чому груша росте вгору і як це виправити

Молоді груші часто мають сильні вертикальні пагони. Через це дерево поступово витягується вгору, а його крона може ставати високою та вузькою. Якщо не контролювати такий ріст, верхні гілки затінюватимуть нижні. У результаті всередину крони потраплятиме менше світла, що може погіршити утворення плодових бруньок.

Щоб дерево не росло лише вгору, під час формування крони частину молодих гілок спрямовують убік, ближче до горизонтального положення.

Що робити з вертикальними пагонами груші

На груші нерідко з’являються сильні молоді пагони, які ростуть майже вертикально вгору. Їх називають жировиками. Такі пагони швидко подовжуються, можуть загущувати крону та затінювати плодоносні гілки.

Під час формування дерева з ними можна вчинити по-різному:

Реклама

Видалити повністю. Якщо пагін росте всередину крони, заважає іншим гілкам і не потрібен для її формування, його зрізають біля основи.

Залишити для формування крони. Якщо молодий пагін має вдале розташування, його можна використати для створення нової бічної гілки.

Відігнути вбік. Молоді гнучкі пагони можна поступово спрямовувати ближче до горизонтального положення.

Останній трюк допомагає стримувати надмірний ріст угору та створювати умови для формування плодових утворень.

На думку фахівців, для формування крони груші доцільно залишати гілки помірної сили росту з широкими кутами відходження від стовбура. Це сприяє швидшому утворенню плодових бруньок. Восени достатньо визначити, які вертикальні пагони заважають дереву. Сильне обрізування та формування нових гілок краще відкласти до сприятливішого періоду.

Як правильно відгинати гілки груші

Щоб груша не перетворювалася на високе дерево з вузькою кроною, молоді гілки поступово спрямовують убік.

Для цього можна використати м’які підв’язки або спеціальні розпірки.

Важливо дотримуватися кількох правил:

Вибирайте молоді, достатньо гнучкі гілки, які не мають пошкоджень.

Відгинайте їх поступово, без різких рухів.

Закріплюйте гілки так, щоб підв’язка не врізалася в кору.

Періодично перевіряйте кріплення та послаблюйте його за потреби.

Не потрібно силоміць опускати старі товсті гілки — вони можуть зламатися.

У молодому саду формування горизонтальних гілок допомагає отримати ширшу крону та рівномірніше розташувати майбутні плодоносні пагони.

Чи потрібно вкорочувати довгі пагони

Якщо на груші виросли довгі молоді пагони, не поспішайте їх обрізати.

Для формування крони іноді застосовують помірне вкорочення однорічного приросту. Наприклад, залежно від розташування гілки та сили її росту можна залишати частину пагона завдовжки приблизно 30–40 см. Таке обрізання стимулює появу бічних відгалужень і допомагає створити компактнішу крону.

Однак важливо враховувати, що сильне вкорочення може спричинити активний ріст нових вертикальних пагонів. Тому немає потреби обрізати всі молоді гілки до однакової довжини.

Особливо важливо зберігати вдало розташовані короткі пагони з плодовими бруньками.

Як сформувати крону молодої груші

Формувати грушу потрібно поступово, починаючи з перших років після садіння.

На молодому дереві важливо зберігати центральний провідник — головний пагін, який продовжує стовбур — та правильно розташовані бічні гілки.

До третього року після садіння на дереві зазвичай уже є кілька розвинених бічних пагонів. Із них поступово вибирають ті, які стануть основою майбутньої крони.

Перевагу надають гілкам, які:

ростуть у різні боки;

мають достатньо широкий кут відходження від стовбура;

не перехрещуються;

не затінюють одна одну;

рівномірно розташовані по висоті дерева.

Спочатку можна залишити трохи більше перспективних гілок, а згодом поступово прибрати зайві.

Також важливо не допустити, щоб верхня частина дерева стала надто густою та затінювала нижні гілки.

Яких помилок не варто припускатися під час осіннього обрізання

Найпоширеніша помилка — намагання за один раз надати дереву бажаної форми. Напередодні зими це може послабити грушу.

Щоб не нашкодити дереву, не варто:

проводити сильне омолоджувальне обрізання;

масово вкорочувати молоді однорічні пагони;

зрізати здорові великі гілки лише для зменшення висоти;

залишати довгі пеньки після видалення гілок;

працювати під час сильних морозів;

видаляти багато гілок за один раз.

Особливо обережно потрібно обрізати молоді груші, які ще не почали повноцінно плодоносити.

Головне правило осіннього догляду — не перестаратися. Після листопаду можна очистити грушу від сухих, зламаних і хворих гілок та оцінити стан крони. А формування ярусів, відгинання пагонів, укорочення довгих гілок і регулювання висоти краще проводити у відповідний для цього період.

Новини партнерів