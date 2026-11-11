Як правильно обрізати «мітли» на плодових деревах: помилка, через яку пагонів стає ще більше

Вовчки на деревах

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Чому на деревах з’являються «мітли» з пагонів

Густі пучки вертикальних пагонів найчастіше утворюються після сильного обрізування дерева. Такі пагони називають вовчками. Вони швидко ростуть, зазвичай спрямовані вгору та можуть загущувати крону.

Особливо часто вовчки з’являються на старих яблунях і грушах, які намагалися омолодити або зменшити їхню висоту за один сезон.

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Причина полягає в реакції дерева на втрату значної частини крони. Після сильного обрізування рослина спрямовує ресурси на відновлення пагонів. У результаті замість кількох зрізаних гілок можуть вирости десятки нових.

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Саме тому чим сильніше обрізати дерево, тим активнішим може бути ріст нових вертикальних пагонів.

Чому не можна зрізати всі вовчки одразу

Одна з найпоширеніших помилок садівників — намагання прибрати всі зайві гілки за один раз.

Якщо сильно вкоротити верхівку дерева або видалити велику кількість пагонів, наступного сезону на місці зрізів можуть з’явитися нові густі пучки вовчків.

Крім того, надмірне обрізування здатне послабити дерево, порушити баланс між кореневою системою та кроною і відтермінувати плодоношення.

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Тому висоту дерева та густоту крони краще зменшувати поступово, розподіляючи основні роботи на кілька сезонів.

Як правильно обрізати «мітли» на груші та яблуні

Щоб зменшити кількість вовчків і сформувати правильну крону, важливо не просто вкорочувати пагони, а вибирати ті, які варто залишити.

Основні правила обрізування:

Огляньте пучок пагонів. Визначте найсильніші вертикальні вовчки та слабші гілочки, які ростуть убік. Видаліть зайві вертикальні пагони. Насамперед прибирайте ті, що ростуть усередину крони, перехрещуються або заважають іншим гілкам. Не видаляйте надмірну частину крони за один сезон. Залиште вдало розташований бічний пагін. Перевагу варто віддавати гілочкам, спрямованим назовні, оскільки вони допомагають сформувати ширшу та менш загущену крону. За потреби вкоротіть залишений пагін. Якщо він надто довгий, його можна обрізати на зовнішню бруньку. Проте без необхідності вкорочувати всі пагони не варто, адже це стимулює новий ріст. Повторюйте формування поступово. Наступного сезону оцініть, як дерево відреагувало на обрізування, та видаліть нові зайві вовчки.

Якщо потрібно зменшити висоту дерева, товсту гілку краще переводити на вдало розташоване бічне відгалуження, а не просто зрізати її верхівку. Такий спосіб допомагає зберегти природнішу форму крони.

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Обрізка вовчків

Які пагони краще залишати

Під час обрізування важливо звертати увагу не лише на товщину гілок, а й на напрямок їхнього росту.

Найчастіше варто залишати пагони, які:

ростуть убік, а не вертикально вгору;

спрямовані назовні крони;

не перехрещуються з іншими гілками;

мають здорову деревину та добре розвинені бруньки.

Іноді сильний вовчок можна не видаляти, а поступово відхилити до більш горизонтального положення. Це допомагає послабити його надмірний ріст і з часом перетворити на продуктивну гілку.

Коли найкраще обрізати вовчки

Основне формувальне обрізування яблунь і груш зазвичай проводять наприкінці зими або на початку весни, до розпускання бруньок, коли вже минула небезпека сильних морозів.

Улітку можна видаляти молоді трав’янисті вовчки, поки вони ще не здерев’яніли. Це дозволяє стримувати загущення крони без великих зрізів.

Восени сильного обрізування краще уникати, особливо незадовго до морозів, оскільки великі рани можуть гірше переносити зимові умови.

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