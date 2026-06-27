Як правильно обрізати помідори: шість простих порад для щедрого врожаю

Як пасинкувати помідори / © pexels.com

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Видалення зайвих пагонів і листя допомагає рослині спрямовувати поживні речовини на формування плодів, покращує циркуляцію повітря та знижує ризик розвитку грибкових захворювань.

Розповідаємо, як правильно обрізати помідори, коли це робити та яких помилок варто уникати.

Чому потрібно обрізати помідори

Не всі городники приділяють увагу обрізанню, хоча саме воно значно впливає на врожайність. Якщо кущ занадто загущений, сонячне світло гірше проникає всередину, листя довше залишається вологим після дощу чи поливання, а це створює сприятливі умови для розвитку хвороб.

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Правильне формування куща допомагає:

збільшити розмір плодів;

прискорити їх дозрівання;

покращити провітрювання рослини;

зменшити ризик фітофторозу та інших грибкових захворювань;

полегшити догляд і збирання урожаю.

Які помідори потрібно обрізати

Найбільше обрізання потребують високорослі (індетермінантні) сорти томатів. Вони активно ростуть протягом усього сезону та постійно утворюють нові пагони.

Низькорослі (детермінантні) сорти обрізають значно менше. У багатьох випадках достатньо лише видалити нижнє листя або пошкоджені пагони, щоб не зменшити майбутній урожай.

Видаляйте пасинки

Пасинки — це бічні пагони, які ростуть між головним стеблом і листком. Якщо їх не прибирати, рослина витрачатиме багато сил на нарощування зеленої маси замість плодоношення.

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Найкраще видаляти молоді пасинки довжиною 3–7 сантиметрів. Їх легко обламати руками, не травмуючи кущ.

Прибирайте нижнє листя

Коли нижні китиці вже сформували плоди, листя під ними можна поступово видаляти.

Це допоможе:

покращити циркуляцію повітря;

знизити ризик зараження грибковими інфекціями;

запобігти контакту листя з вологим ґрунтом.

Не варто обривати багато листків одночасно. Для рослини це стане сильним стресом.

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Використовуйте чистий інструмент

Якщо пагони вже стали товстими, краще скористатися гострим секатором або садовими ножицями.

Перед початком роботи інструмент необхідно продезінфікувати спиртом або спеціальним антисептичним засобом. Це допоможе уникнути перенесення хвороб між рослинами.

Не перестарайтеся

Поширена помилка — надмірне обрізання.

Листя потрібне рослині для фотосинтезу. Якщо прибрати його занадто багато, кущ ослабне, а плоди можуть отримати сонячні опіки.

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Фахівці радять видаляти лише кілька листків за один раз і робити це поступово.

Проводьте обрізання вранці

Найкращий час для обрізання — сухий сонячний ранок.

Протягом дня зрізи встигнуть підсохнути, що значно зменшить ризик проникнення бактерій і грибків.

Не рекомендується обрізати томати після дощу або під час високої вологості.

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Прищипніть верхівку наприкінці сезону

Приблизно за місяць до завершення сезону можна прищипнути верхівку високорослих томатів.

Це зупинить ріст нових пагонів і допоможе рослині спрямувати всі поживні речовини на дозрівання вже сформованих плодів.

Яких помилок слід уникати

Щоб не нашкодити рослинам, уникайте таких дій:

не видаляйте більше третини листя за один раз;

не обрізайте мокрі рослини;

не залишайте довгі «пеньки» після видалення пасинків;

не використовуйте брудний інструмент;

не обрізайте всі листки навколо плодів — вони захищають томати від палючого сонця.

Правильне обрізання помідорів не займає багато часу, але суттєво впливає на майбутній урожай. Регулярне видалення пасинків, нижнього листя та зайвих пагонів допоможе рослинам краще провітрюватися, менше хворіти й формувати більші та смачніші плоди. Головне — проводити обрізання поступово, використовуючи чистий інструмент і враховуючи особливості сорту.

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FAQ

Коли потрібно пасинкувати помідори?

Пасинки рекомендується видаляти регулярно протягом усього періоду активного росту томатів. Найкраще робити це, коли вони досягли довжини 3–7 сантиметрів. Молоді пагони легко обламуються руками, а рослина швидше відновлюється.

Чи потрібно обрізати листя у помідорів?

Так, але помірно. Насамперед видаляють нижнє листя, яке торкається землі, пожовклі або пошкоджені листки. Це покращує циркуляцію повітря, знижує ризик грибкових захворювань і сприяє дозріванню плодів. Водночас не варто прибирати занадто багато листя одночасно, щоб не послабити рослину.

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