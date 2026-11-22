Валіза / © Credits

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Існує спосіб пакування, який допомагає раціонально використати простір, зберегти одяг охайним і навіть узяти із собою більше речей.

Про це пише Popular Science.

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Експерти радять не складати весь одяг звичайними стопками, а поєднувати різні способи пакування. Своїми рекомендаціями поділилася експертка з подорожей, авторка книги Pack it Up: the Essential Guide to Smart Travel Енн Макелпін. За її оцінками, протягом життя вона пакувала та розпаковувала валізи понад 25 тисяч разів.

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Як правильно починати пакувати валізу

Перший крок — створити рівну основу всередині багажу. У багатьох валізах є внутрішні заглиблення, які залишаються через конструкцію висувної ручки. Через них дно виходить нерівним, а частина простору фактично втрачається.

Експертка радить вирівняти ці заглиблення за допомогою органайзерів або компресійних пакувальних кубів. Наприклад, у невеликий мішечок можна покласти спідню білизну й розмістити його в заглибленні. Також для цього підійдуть м’які речі: косметички, скручені шкарпетки або інші невеликі предмети.

Після створення рівної основи можна викладати одяг.

Взуття Макелпін радить класти ближче до нижньої частини валізи, біля коліс. Це допомагає правильно розподілити вагу багажу. Важкі предмети не варто розміщувати зверху, адже через це валіза може втрачати стійкість і перекидатися.

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Метод чергування: як скласти одяг, щоб він не пом’явся

Для пакування одягу експертка використовує метод, який називає чергуванням шарів. Його суть полягає в тому, щоб одні речі розкладати пласко, а інші — скручувати в рулони.

Наприклад, штани не потрібно складати навпіл і викладати стопкою. Натомість їх варто розправити вздовж природних згинів, ніби ви збираєтеся повісити їх на вішак. Пояс розміщують біля одного краю валізи, а штанини залишають звисати з іншого.

Так само можна розкладати бавовняні сорочки, літні сукні та інші речі, які легко мнуться. При цьому напрямок кожної речі потрібно чергувати, щоб пояси штанів і коміри сорочок не створювали зайвої товщини з одного боку багажу.

Натомість трикотаж, синтетичний одяг та інші речі, які менше мнуться, експертка радить скручувати в щільні рулони. Їх потрібно розміщувати посередині валізи між розкладеними речами.

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Такий підхід дає змогу ефективніше використати простір: одяг, який легко мнеться, залишається розправленим, а решта речей займає менше місця.

Коли всі рулони розміщені, штанини та краї спідниць, які залишилися звисати з боків, потрібно загорнути поверх центрального шару. Це допомагає уникнути характерних заломів на колінах штанів і робить увесь багаж компактнішим.

Ще одна перевага методу — зручність під час розпакування. Речі можна дістати з валізи одним великим шаром, не розбираючи кілька окремих стопок.

Як використати кожен сантиметр валізи

Експертка також радить не залишати порожнього простору всередині взуття. Наприклад, туди можна покласти зарядні пристрої, шкарпетки, невеликі прикраси або футляр для окулярів.

Якщо подорожує пара, можна навіть помістити жіночі сандалі у чоловіче взуття, якщо дозволяє його розмір.

Не варто залишати порожніми й кути валізи. Їх можна заповнити шкарпетками, скрученими футболками та іншими невеликими речами. Це не лише допомагає заощадити місце, а й не дозволяє предметам переміщатися всередині багажу під час транспортування.

Ремені експертка радить розкладати вздовж внутрішнього периметра валізи. Так їх буде легше знайти, коли вони знадобляться.

Які органайзери допоможуть у пакуванні

Для компактного розміщення речей Макелпін рекомендує використовувати компресійні пакувальні куби. Це невеликі сумки з двома блискавками: одна закриває основне відділення, а друга стягує тканину, зменшуючи об’єм речей усередині.

За словами експертки, такі органайзери допомагають позбутися зайвого повітря між складеними речами. Об’єм м’якого одягу, зокрема футболок і штанів, завдяки їм можна зменшити до 30%.

Ще один варіант — компресійні пакети, з яких повітря виходить через спеціальний клапан без використання пилососа чи насоса. Вони можуть скоротити об’єм речей до 80%.

Макелпін використовує такі пакети переважно для брудного одягу, оскільки вони допомагають тимчасово ізолювати неприємні запахи. Також у них зручно пакувати об’ємні речі, наприклад флісові куртки.

Однак зловживати такими пакетами не варто: вони зазвичай виготовлені з пластику й можуть спричиняти більше складок на одязі, ніж звичайні компресійні куби.

Для прання під час подорожей експертка бере із собою спеціальні листи для прання та великий пакет із застібкою об’ємом приблизно 7,5 літра. У ньому можна випрати шкарпетки та спідню білизну, не займаючи багато місця у валізі.

Правило 3:1: скільки одягу брати в подорож

Ще одна порада Макелпін стосується кількості речей. Вона використовує співвідношення 3:1: на кожну пару штанів або спідницю має припадати три верхні елементи одягу.

Наприклад, для подорожі можна взяти дев’ять футболок, сорочок або блузок і три варіанти низу. Важливо, щоб усі речі поєднувалися між собою та давали змогу створювати різні комплекти.

Експертка радить будувати гардероб навколо двох основних кольорів, наприклад чорного та бежевого, а для різноманітності додавати кілька яскравих деталей.

Взуття також потрібно підбирати за призначенням. Макелпін зазвичай бере три пари: кросівки для тривалих прогулянок, сандалі для пляжу та туфлі або лофери для вечірніх виходів.

Яку валізу краще обрати для подорожі

Окрему увагу експертка радить приділити вибору самого багажу. На її думку, найзручнішими є валізи з чотирма колесами, які обертаються навколо своєї осі.

Їх легше переміщати в переповнених аеропортах і вузьких проходах літаків. Крім того, таку валізу можна котити поруч із собою у вертикальному положенні, не нахиляючи та не тягнучи за собою.

Це зменшує навантаження на зап’ястя, плечі та поперек порівняно з моделями на двох колесах.

Ще одна перевага — можливість ставити зверху сумку з ручною поклажею. Оскільки валіза залишається вертикальною, її можна використовувати як опору для додаткового багажу, не навантажуючи власні плечі.

Нагадаємо, раніше вже йшлося про американця, який збудував найменший будинок на воді та вирушив у подорож. У цьому будинку є холодильник і сонячні панелі, але жити в ньому виявилося непросто.

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