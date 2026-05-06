Як правильно пересаджувати гортензії для рясного цвітіння: поради садівників

Гортензії

Реклама

Гортензії вважаються одними з найпопулярніших декоративних чагарників у садах завдяки пишному цвітінню та відносно простому догляду. Однак неправильна пересадка може серйозно послабити рослину, зменшити кількість квітів або навіть призвести до її загибелі. Саме тому садівники радять пересаджувати гортензії лише у відповідний період та дотримуватися кількох важливих правил.

Про це повідомило видання martha stewart.

Експерт із садівництва та автор книги про ландшафтний дизайн Райан МакЕнані пояснює, що найкращий час для пересадки — рання весна або пізня осінь. У цей період гортензія перебуває у стані спокою або лише входить у нього, тому переносить процедуру зі значно меншим стресом.

Реклама

За словами фахівця, пересадка навесні чи восени допомагає рослині сформувати нову кореневу систему без додаткового навантаження від спеки або активного цвітіння. Саме літня температура та втрата вологи найчастіше стають причиною поганого приживлення кущів після пересадки.

Перед тим як викопувати гортензію, садівники радять добре зволожити ґрунт навколо рослини. Це допомагає зберегти коріння та зменшує ризик пошкоджень під час перенесення куща на нове місце.

Окрему увагу експерти радять приділити вибору ділянки. Віцепрезидент Пенсильванського садівничого товариства Ендрю Бантінг зазначає, що гортензії потребують поживного та вологомісткого ґрунту, який водночас добре пропускає воду. Також більшості сортів підходить місце з легкою або плямистою тінню, адже надмірне сонце може створювати додатковий стрес для рослини.

Під час викопування важливо враховувати особливості кореневої системи гортензій. Вони мають бічні корені, тому копати потрібно щонайменше вздовж лінії найдальших гілок або квітів. Глибина викопування має становити приблизно 30–45 сантиметрів.

Реклама

Фахівці рекомендують обережно діставати рослину із землі, намагаючись максимально зберегти ґрунт навколо коріння. Нову посадкову яму варто робити приблизно у півтора раза ширшою за кореневу грудку.

Після цього гортензію встановлюють так, щоб крона залишалася на рівні ґрунту. Яму засипають землею та компостом, ущільнюють ґрунт і рясно поливають. Додатково основу рослини радять покривати мульчею, щоб довше зберігати вологу.

Якщо кущ потрібно перевозити на значну відстань, Ендрю Бантінг радить використовувати мішковину. У неї загортають кореневу грудку разом із землею, щоб під час транспортування ґрунт не обсипався, а коріння не пересихало.

Після пересадки найважливішим етапом залишається догляд за рослиною. Райан МакЕнані наголошує, що гортензії потребують рівномірно вологого ґрунту. Поливати їх слід так, щоб земля не пересихала, але й не була надто мокрою.

Реклама

Також у перші тижні після пересадки рослину бажано захищати від екстремальної спеки та надмірного сонця. За словами експертів, якщо вдалося зберегти більшу частину кореневої системи та пересадити кущ на початку сезону, гортензія може продовжити цвітіння навіть того самого року.

Фахівці додають, що повне укорінення рослини зазвичай займає цілий вегетаційний сезон, хоча перші ознаки нового росту можуть з’явитися вже через кілька тижнів після пересадки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що гортензії можуть змінити колір із рожевого на насичено-блакитний, якщо навесні підживити їх кавовою гущею.

Новини партнерів