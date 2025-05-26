Як правильно підібрати розмір взуття дитині, з яким запасом брати черевики

Як підібрати розмір взуття дитині

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Правильно підібране взуття — запорука здорових ніжок вашої дитини. У ранньому віці стопа активно формується, і невідповідний розмір може призвести до деформацій, порушення ходи та навіть проблем з поставою в майбутньому. Тому, вибираючи нову пару черевичок чи кросівок, батькам слід бути особливо уважними. Розповідаємо, як правильно визначити розмір дитячого взуття, з яким запасом його брати та на що звернути увагу при покупці.

Щоб визначити розмір дитячого взуття, потрібно правильно виміряти дитячу стопу.

Як правильно виміряти стопу дитини: покрокова інструкція

Підготуйте необхідні матеріали: аркуш паперу, олівець або ручку, лінійку або сантиметрову стрічку.

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Покладіть аркуш паперу на рівну тверду поверхню (не на килим).

Попросіть дитину стати на аркуш паперу так, щоб її п’ята та найдовший пальчик (зазвичай великий) повністю знаходилися на папері. Важливо, щоб дитина стояла прямо, рівномірно розподіляючи вагу тіла на обидві ноги.

Обведіть контур стопи дитини олівцем або ручкою. Тримайте олівець вертикально, щільно притискаючи його до стопи.

Виміряйте відстань між найвиступаючою точкою п’яти та найдовшим пальчиком. Це і буде довжина стопи вашої дитини в сантиметрах.

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Виміряйте обидві стопи. Часто розміри правої та лівої стопи можуть трохи відрізнятися. При виборі взуття орієнтуйтеся на більшу стопу.

Порівняйте отриманий результат з розмірною таблицею виробника взуття. Розмірні сітки різних брендів можуть дещо відрізнятися, тому завжди краще звірятися з таблицею конкретного виробника.

Розмірна сітка дитячого взуття

Наведена нижче таблиця є орієнтовною і може відрізнятися у різних виробників. Завжди звіряйтеся з розмірною таблицею конкретного бренду.

Довжина стопи (см) Європейський розмір Український розмір (орієнтовно) Вік (орієнтовно) 10.0 — 10.5 17 16 0-6 місяців 11.0 — 11.5 18 17 6-12 місяців 12.0 — 12.5 19 18 12-18 місяців 13.0 — 13.5 20 19 1.5-2 роки 13.5 — 14.0 21 20 2-2.5 роки 14.0 — 14.5 22 21 2.5-3 роки 14.5 — 15.0 23 22 3-3.5 роки 15.0 — 15.5 24 23 3.5-4 роки 15.5 — 16.0 25 24 4-4.5 роки 16.0 — 16.5 26 25 4.5-5 років 16.5 — 17.0 27 26 5-5.5 років 17.0 — 17.5 28 27 5.5-6 років 17.5 — 18.0 29 28 6-6.5 років 18.0 — 18.5 30 29 6.5-7 років 18.5 — 19.0 31 30 7-7.5 років 19.0 — 19.5 32 31 7.5-8 років 19.5 — 20.0 33 32 8-8.5 років 20.0 — 20.5 34 33 8.5-9 років 20.5 — 21.0 35 34 9-9.5 років

Ця таблиця є лише орієнтиром. Найточнішим способом визначити розмір взуття є вимірювання стопи дитини та порівняння отриманих даних з розмірною сіткою конкретного виробника.

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Додаткові поради щодо вимірювання:

Проводьте вимірювання в кінці дня, коли стопа дитини може бути трохи набряклою після активних ігор.

Одягніть на дитину тонкі шкарпетки, якщо плануєте купувати взуття під шкарпетку.

Якщо ви купуєте зимове взуття, вимірюйте стопу в товстих шкарпетках.

З яким запасом брати дитині взуття

Окрім точного визначення довжини стопи, важливо враховувати запас (так званий «ростовий запас») при виборі дитячого взуття. Не варто купувати взуття «впритул», оскільки нога дитини швидко росте, а також для забезпечення комфорту під час ходьби.

Рекомендований запас для дитячого взуття становить:

Для літнього взуття (босоніжки, сандалі) — 0,5 — 1 см. Занадто великий запас може призвести до ковзання стопи та травм.

Для демісезонного взуття (черевики, кросівки) — 1 — 1,5 см. Цей запас забезпечить комфорт при носінні тонкої шкарпетки та дозволить стопі трохи вирости.

Для зимового взуття (чоботи, уггі) — 1 — 1,5 см. Цей запас необхідний для носіння товстої шкарпетки або устілки, а також для збереження тепла.

Важливо знати, що занадто великий запас (більше 1,5 см) є неприпустимим, оскільки в такому взутті дитині буде незручно ходити, стопа не буде належним чином зафіксована, що може призвести до неправильної ходи та травм.

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Чому так важливо правильно підібрати розмір дитячого взуття

Дитяча стопа відрізняється від дорослої. Вона більш м’яка, хрящова тканина ще не повністю закостеніла, а нервові закінчення менш чутливі до тиску. Це означає, що дитина може не відчувати дискомфорту від занадто тісного або занадто великого взуття, таке взуття є безпечним для її здоров’я.

Неправильно підібране взуття може призвести до:

Деформації стопи — плоскостопості, клишоногості, вальгусної або варусної деформації.

Порушення кровообігу — занадто тісне взуття здавлює кровоносні судини, що може призвести до набряків та відчуття холоду в ногах.

Проблем з нігтями — вростання нігтів, деформація нігтьової пластини.

Мозолів та потертостей — невідповідний розмір або неякісні матеріали можуть натирати шкіру.

Порушення ходи та постави — неправильне положення стопи при ходьбі може вплинути на розвиток м’язів та суглобів, що в подальшому може призвести до проблем з поставою та болей у спині.

Саме тому, вибір правильного розміру взуття є одним з найважливіших аспектів турботи про здоров’я дитячих ніжок.

На що ще звернути увагу при виборі дитячого взуття

Окрім правильного розміру та запасу, при виборі дитячого взуття слід звернути увагу на такі характеристики:

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Матеріали. Віддавайте перевагу натуральним матеріалам (шкіра, текстиль) як для верху, так і для підкладки взуття. Вони забезпечують хорошу повітропроникність, гігроскопічність та запобігають потінню ніг.

Підошва. Підошва повинна бути гнучкою, легко згинатися в передній частині стопи, мати невеликий каблучок (до 1-1,5 см) та неслизький протектор для забезпечення стійкості.

Задник. Задник повинен бути жорстким та добре фіксувати п’яту, запобігаючи її ковзанню та викривленню.

Застібки. Обирайте зручні та надійні застібки (липучки, шнурівки, ремінці), які дозволяють добре зафіксувати взуття на нозі та регулювати його повноту.

Вага. Дитяче взуття повинно бути легким, щоб не обтяжувати ногу під час ходьби.

Відсутність внутрішніх швів. Внутрішні шви можуть натирати ніжну шкіру дитини та викликати дискомфорт.

Поради щодо примірки взуття в магазині

Якщо ви купуєте взуття в магазині, обов’язково візьміть дитину з собою для примірки.

Попросіть дитину походити у взутті кілька хвилин, щоб вона могла оцінити свій комфорт.

Переконайтеся, що пальці дитини вільно рухаються всередині взуття і не впираються в носок.

Перевірте, чи добре зафіксована п’ята і чи не ковзає нога при ходьбі.

Зверніть увагу на реакцію дитини — чи не скаржиться вона на дискомфорт або біль.

Регулярно перевіряйте розмір взуття дитини

Пам’ятайте, що дитяча ніжка росте дуже швидко, особливо в перші роки життя. Рекомендується перевіряти розмір взуття дитини кожні 1-3 місяці для малюків до 3 років і кожні 3-6 місяців для дітей старшого віку.

Ознаки того, що взуття стало замалим:

Дитина скаржиться на тісноту або дискомфорт.

На ногах з’являються сліди від шкарпеток або взуття.

Дитина починає ходити навшпиньках або змінює ходу.

Ви помічаєте, що пальці дитини впираються в носок взуття.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете правильно підібрати розмір взуття для своєї дитини та забезпечити здоров’я та комфорт її ніжкам на довгі роки. Пам’ятайте, що економія на якісному та правильно підібраному дитячому взутті може мати негативні наслідки для здоров’я вашої дитини в майбутньому.

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