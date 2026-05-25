Як правильно почистити склокерамічну плиту без подряпин: дієві методи

Як очистити склокерамічну плиту / © pexels.com

Якщо не прибирати забруднення вчасно, вони буквально «впікаються» у поверхню й відмити плиту стає набагато складніше.

На щастя, пишуть в Good Housekeeping, повернути блиск склокераміці можна навіть у домашніх умовах. Головне — використовувати правильні засоби та не дряпати поверхню абразивами.

Як правильно мити склокерамічну плиту щодня

Експерти радять очищати поверхню після кожного приготування їжі. Навіть якщо плита виглядає чистою, на ній залишаються мікрочастинки жиру, які з часом утворюють мутний наліт.

Для щоденного очищення знадобиться:

м’яка мікрофібра або губка;

тепла вода;

оцет або спеціальний засіб для склокераміки;

сухий рушник чи паперові серветки.

Покрокова інструкція:

Дочекайтеся, поки поверхня повністю охолоне. Протріть плиту вологою тканиною, щоб прибрати крихти та залишки їжі. Нанесіть засіб для очищення або трохи білого оцту. Акуратно протріть поверхню м’якою губкою. Витріть плиту насухо, щоб не залишилося розводів.

Фахівці не рекомендують використовувати засоби з аміаком, хлором або жорсткі металеві губки, адже вони можуть пошкодити покриття.

Як очистити склокерамічну плиту від сильного нагару

Якщо жир і залишки їжі вже пригоріли, звичайної губки буде недостатньо. У такому випадку допоможе сода та гарячий рушник.

Що потрібно:

харчова сода;

оцет;

гаряча вода;

м’який рушник.

Як діяти:

Розпиліть на поверхню трохи оцту. Посипте проблемні місця содою. Накрийте плиту рушником, змоченим у гарячій воді. Залиште на 10–15 хвилин. Після цього акуратно потріть поверхню м’якою тканиною. Змийте залишки засобів і витріть плиту насухо.

Такий метод допомагає розм’якшити пригорілий бруд без подряпин.

Як прибрати пригорілі плями зі скляної плити

Для застарілого нагару іноді доводиться використовувати спеціальний скребок для склокераміки або лезо. Експерти радять тримати його під кутом приблизно 45 градусів і працювати дуже обережно.

Перед очищенням бажано:

покласти на забруднення гарячий вологий рушник;

зачекати кілька хвилин;

лише після цього акуратно зішкрібати нагар.

Після процедури поверхню потрібно ще раз вимити та витерти насухо.

Чого не можна робити під час очищення склокераміки

Щоб не зіпсувати плиту, варто уникати таких помилок:

не використовуйте металеві щітки;

не тріть поверхню жорсткими порошками;

не мийте гарячу плиту холодною водою;

не залишайте плями надовго;

не застосовуйте відбілювачі та агресивну хімію.

Як довше зберегти плиту чистою

Щоб склокерамічна поверхня блищала без щоденного виснажливого миття:

витирайте плиту після кожного використання;

не допускайте «википання» їжі;

використовуйте посуд із чистим дном;

поліруйте поверхню сухою мікрофіброю після миття.

FAQ

Чим найкраще чистити склокерамічну плиту?

Найкраще використовувати спеціальні засоби для склокераміки, м’які губки та серветки з мікрофібри. Також добре працюють оцет і сода.

Як очистити склокерамічну плиту від пригорілого жиру?

Нанесіть соду, накрийте поверхню гарячим вологим рушником на 10–15 хвилин, а потім акуратно видаліть бруд м’якою тканиною або спеціальним скребком.

Чи можна чистити склокерамічну плиту содою?

Так, сода підходить для очищення склокераміки, якщо використовувати її обережно та не терти поверхню жорсткими абразивами.

