Як правильно поливати помідори, щоб вони росли швидше та давали більший урожай

Томати

Правильний полив може суттєво вплинути на ріст помідорів та майбутній урожай. Садівники й науковці дедалі частіше радять відмовитися від щоденного поверхневого зволоження на користь повільного та глибокого поливу біля кореня рослини.

Про це повідомило видання Express.

Йдеться про метод, за якого вода не розпилюється по листю чи верхньому шару ґрунту, а поступово проникає безпосередньо до кореневої системи. Такий підхід давно використовують досвідчені городники, однак останнім часом його ефективність підтверджують і дослідження.

Фахівці пояснюють, що поверхневий полив створює лише тимчасову вологу у верхньому шарі ґрунту. Через це коріння помідорів залишається неглибоким і слабшим, а сама рослина важче переносить спекотну погоду або нестачу води.

Натомість глибокий полив дозволяє волозі проникати в ґрунт приблизно на 15–20 сантиметрів. Це стимулює корені рости глибше, де вони можуть отримувати більше поживних речовин і краще утримувати вологу. Завдяки цьому рослини стають стійкішими та розвиваються активніше.

У Королівському садівничому товаристві (RHS) рекомендують регулярно поливати помідори саме біля основи рослини. Там зазначають, що нерівномірний або недостатній полив може спричинити низку поширених проблем, серед яких розтріскування плодів та гниття верхівок квіток. Такі пошкодження не лише погіршують якість плодів, а й можуть сповільнювати загальний розвиток рослини.

Ефективність глибокого поливу підтверджують і наукові дослідження. У матеріалах, опублікованих через ScienceDirect, йдеться про те, що контрольоване глибше зрошення позитивно впливає на розвиток кореневої системи, а також може підвищувати врожайність помідорів.

Науковці пояснюють: добре розвинене коріння допомагає рослині ефективніше поглинати воду та поживні речовини. У результаті помідори ростуть швидше та формують міцніші кущі.

Садівники, які використовують цей метод, часто поєднують його з ранковим поливом. Це дозволяє зменшити випаровування води у спекотну частину дня та допомагає рослинам довше залишатися зволоженими. Додатково рекомендують використовувати мульчу навколо основи рослини, щоб утримувати вологу в ґрунті та підтримувати стабільну температуру.

Окремо експерти наголошують: поливу листя варто уникати. Надлишок вологи на листках може створювати сприятливі умови для грибкових захворювань, зокрема фітофторозу, який здатен швидко пошкодити або навіть знищити рослини помідорів.

