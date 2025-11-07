Як правильно посіяти кріп під зиму, щоб на початку весни ласувати ароматною зеленню зі свого городу

Коли сіяти кріп восени / © Pixabay

Посів кропу восени — це простий спосіб отримати ранню, соковиту й ароматну зелень без зайвого клопоту навесні. Поки інші городники лише готуватимуть грядки, на вашому столі вже буде молодий ароматний кріп. Головне, знати, коли саме сіяти, як підготувати насіння та ґрунт, і чим захистити посіви від морозів.

Коли найкраще сіяти кріп під зиму

Оптимальний час для посіву восени — після настання стабільних холодів, коли температура повітря вдень тримається в межах 0…+3 °C, а вночі з’являються легкі приморозки. Якщо посіяти раніше, насіння може прорости восени і загинути від морозу. Найкращий період — середина листопада, це залежатиме від регіону.

Як підготувати грядку для кропу

Вибирайте сонячне місце, з легким суглинковим або чорноземним ґрунтом.

Грядку бажано підготувати заздалегідь. Землю перекопайте, видаліть бур’яни й розрівняйте поверхню.

Додайте перепрілий компост або перегній — по 3-4 кг на квадратний метр.

Восени грядку не поливайте, надлишок вологи може пошкодити насіння під час морозів.

Як правильно підготувати насіння

На відміну від весняного посіву, насіння для садіння восени не потрібно замочувати та пророщувати. Навпаки, воно має залишатися сухим, щоб не проросло до зими. Для надійності можна вибрати холодостійкі сорти:

«Грибовський»;

«Кибрай»;

«Рішельє».

Як правильно сіяти кріп восени, щоб швидко зійшов навесні

У підготованій сухій землі зробіть борозенки глибиною до 3 сантиметрів.

Посійте насіння трохи густіше, ніж навесні, частина може не зійти.

Зверху засипте сухою землею або піском, змішаним із перегноєм.

Коли випаде перший сніг, загорніть цыэю сумішшю грядку. Це буде природний утеплювач, який збереже насіння до весни.

Як доглядати за грядкою з кропом навесні

Коли зійде сніг і земля прогріється, насіння почне проростати саме. Поливати кріп слід лише в міру, бо надлишок вологи робить зелень водянистою.

Для пишної зелені раз на два тижні можна підживити грядку настоєм деревного попелу чи біогумусом.