Як правильно прати кросівки в машинці, щоб вони не розклеїлися: покрокова інструкція

Більшість із нас для зручності відправляє брудне взуття прямо в пральну машину. Однак прання навмання може призвести до того, що улюблені кросівки розклеяться, потріскаються та зіпсують свій вигляд.

Експерти виданя Martha Stewart поділилися основними правилами, які допоможуть зберегти ваше взуття.

Що варто перевірити перед пранням

Переконайтеся, що можна прати в машинці. Перед завантаженням знайдіть етикетку на язичку кросівок, яка дозволяє машинне прання. Якщо інформація відсутня, перевірте її в інтернеті за брендом.

Уникайте шкіри та замші. Фахівці радять прати шкіряне та замшеве взуття, особливо популярні цього року замшеві кросівки, виключно руками, оскільки пральна машина може їх зіпсувати.

Покрокова підготовка взуття

Щоб забезпечити довговічний вигляд кросівок, дотримуйтесь цих кроків:

Зніміть шнурівки та устілки. Устілки часто виготовлені з делікатного матеріалу і можуть порватися або зіпсуватися. Шнурівки також слід зняти, щоб краще випрати як їх, так і самі кросівки.

Видаліть бруд щіткою. Щоб не забити барабан пральної машинки, заздалегідь очистіть сильно забруднені ділянки вологою серветкою або щіткою.

Використовуйте мішок для прання. Помістіть взуття разом зі шнурівками в сітчастий мішок. Щоб захистити кросівки від пошкоджень під час циклу, додайте в барабан кілька старих рушників або наволочку.

Режим прання та сушіння

Запустіть прання. Для особливо брудного білого взуття можна додати в пральний порошок розчин води та відбілювача в однаковій пропорції. Правильне віджимання. Швидкість віджимання не повинна перевищувати 800 обертів. Найоптимальнішим для збереження форми кросівок є режим до 600 обертів.

Сушіння на повітрі. Завжди сушіть взуття на свіжому повітрі, уникаючи сушарок, оскільки висока температура може пошкодити матеріал. Для прискорення сушіння та збереження форми рекомендується покласти всередину паперові рушники. Залиште кросівки в провітрюваному місці, захищеному від прямих сонячних променів.

Профілактика запаху

Кросівки, які ви носите щодня, можна прати раз на 2–3 тижні. Прати їх потрібно, якщо вони сильно забруднені, мають неприємний запах або контактували з болотом чи піском.

Для профілактики запаху регулярно чистіть внутрішні устілки, які накопичують піт та бактерії, і використовуйте дезодоранти для взуття після кожного носіння.

