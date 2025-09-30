Як правильно прати речі: вчені розвінчали головний міф про температуру води

Прання / © Credits

Багато людей досі вважають, що гаряча вода краще відпирає речі. Однак нові дослідження показують: сучасні технології роблять прання у холодній воді ефективнішим. Це допомагає зберегти тканини, знизити витрати та зменшити шкоду довкіллю.

Про це повідомило видання IFLScience.

Сучасні пральні машини та мийні засоби розроблені для роботи на низьких температурах. Багато порошків і гелів містять ферменти, що активуються вже від 15,6 °C. Завдяки цьому навіть стійкі плями — шоколад, джем, пиво чи дитяче харчування — добре відпираються у прохолодній воді. Вона також ефективна проти слідів крові та сечі.

А делікатні тканини, як-от шовк, мереживо чи темні матеріали, безпечніше прати у прохолодній, аби не пошкодити їхню структуру чи колір.

Часто на ярликах одягу вказано прання при низьких температурах. Це не випадково: гаряча вода може викликати усадку чи линяння. Правильний температурний режим допомагає продовжити життя речей.

Крім того, близько 90% енергії, яку споживає пральна машина, витрачається на нагрів води. Тому холодне прання зменшує витрати на електроенергію. Додатковий плюс — менше складок на тканині, а отже, менше часу на прасування.

Прання у холодній воді зменшує викиди мікроволокон у водойми, що шкодять природі. Також зниження температури скорочує споживання енергії, роблячи процес більш екологічним.

Попри переваги, тепла вода може бути ефективнішою для синтетики й трикотажу. Водночас жир, олія, томатні соуси чи трава краще відходять у теплій воді. Вона також рекомендована при сильному забрудненні або якщо в домі є хворі — тоді вищі температури допомагають краще знищувати мікроби.

Нагадаємо, невидимі мікроорганізми накопичуються навіть на чистій постелі. Фахівці радять, як часто прати білизну, щоб уникнути інфекцій.