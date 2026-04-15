Як правильно прати рушники, щоб вони залишалися м’якими, пухнастими та служили роками

Втім, проблема не завжди у якості. Найчастіше рушники швидко псуються через неправильний догляд.

За словами експертів, навіть за ідеальних умов середній термін служби рушників становить близько двох років. Якщо ними активно користуються — ще менше. Але правильне прання рушників здатне значно продовжити цей період.

В RealSimple розповіли, як прати рушники, щоб вони залишалися м’якими, пухнастими та довговічними.

Не періть рушники на високих температурах

Одна з найпоширеніших помилок — гаряча вода. Хоча здається, що вона краще очищає, насправді висока температура руйнує волокна бавовни.

Оптимальний варіант — холодна або тепла вода. Саме так рушники довше зберігатимуть м’якість і форму.

І хоча одноразове прання за високої температури не критичне, регулярне використання гарячого режиму робить рушники жорсткими та скорочує їхній термін служби.

Періть рушники окремо від одягу

Ще один важливий лайфгак — не змішувати рушники з одягом.

Тканина рушників (махра) легко чіпляється за блискавки, ґудзики та інші деталі, що призводить до пошкодження волокон. У результаті рушники швидше зношуються і втрачають вигляд.

Не переборщуйте з пральним засобом

Більше порошку — не означає чистіше. Навпаки, надлишок засобу накопичується у волокнах тканини.

Це призводить до:

втрати м’якості;

появи жорсткості;

зниження здатності вбирати вологу.

Оптимальна кількість — приблизно 1–2 столові ложки на одне прання (або згідно з інструкцією виробника).

Не перевантажуйте пральну машину

Якщо барабан переповнений, рушники просто не випираються належним чином.

Ідеальне правило — заповнювати пральну машину не більше ніж на ¾. Це забезпечить якісне очищення та дбайливе прання рушників.

Обирайте якісні засоби для прання

Дешеві мийні засоби можуть пошкоджувати тканину. Натомість якісні пральні засоби з біо-ензимами:

краще усувають запахи;

довше зберігають свіжість;

дозволяють прати рушники рідше.

А менша кількість прань — це менше зношування тканини.

Обережно з відбілювачем

Білий рушник потьмянів або з’явилася пляма? Не поспішайте використовувати агресивний відбілювач.

Він руйнує структуру тканини. Краще обирати кисневі засоби або точкове виведення плям.

Відмовтеся від кондиціонера для білизни

Хоча кондиціонер має робити тканину м’якшою, у випадку рушників він дає зворотний ефект.

Залишки засобу:

знижують здатність рушника вбирати воду;

роблять тканину жорсткою.

Натомість експерти радять додавати трохи білого оцту під час полоскання — це природно пом’якшує тканину та освіжає її.

Використовуйте кульки для сушіння

Замість серветок для сушарки краще обрати спеціальні кульки.

Вони:

зменшують тертя;

запобігають утворенню катишків;

допомагають рушникам залишатися пухнастими.

Обирайте якісні рушники

Якщо хочете, щоб рушники служили довше, варто звертати увагу на матеріал.

Найкращий вибір:

турецька бавовна;

органічна бавовна.

Такі рушники:

м’які від природи;

добре вбирають вологу;

швидко висихають;

довше зберігають свої властивості.

Додатковий плюс — сертифікація Oeko-Tex, яка гарантує безпечність тканини.

Правильний догляд за рушниками — це не складно, але критично важливо. Якщо прати рушники правильно, не перевантажувати машину та уникати агресивних засобів, вони залишатимуться м’якими, пухнастими й прослужать значно довше.