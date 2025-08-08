Як правильно прати шкарпетки: дві головні помилки, яких припускається більшість людей

Шкарпетки / © Unsplash

Багато хто перед пранням не замислюється над тим, як саме кладе шкарпетки до барабана пральної машини. Однак експертка з прання Сара Шортер пояснила, що шкарпетки обов’язково потрібно вивертати навиворіт. Це допомагає не лише краще видалити бруд і бактерії, а й зберегти кольори та візерунки на довше,

Про це повідомило видання Daily Mail.

«Щоб досягти оптимального очищення, виверніть шкарпетки навиворіт перед пранням», — зазначила експертка.

Вона назвала дві головні причини, чому це важливо.

По-перше, з гігієнічної точки зору це дозволяє краще позбутися мікробів і бруду. Саме внутрішня частина шкарпеток стикається зі шкірою ніг і накопичує бактерії, піт та відмерлі клітини шкіри.

По-друге, це допомагає зберегти зовнішній вигляд. Прання навиворіт зменшує тертя на зовнішньому боці тканини, завдяки чому шкарпетки довше залишаються яскравими і не втрачають візерунків.

У випадку, якщо шкарпетки мають плями або сильні забруднення на п’ятці чи підошві, експертка радить додатковий підготовчий етап: спочатку нанести мийний засіб безпосередньо на плями, а вже потім вивертати навиворіт і прати.

Сара також рекомендує звертати увагу на температурний режим. Вона закликає уникати прання у гарячій воді, адже це знижує термін придатності речей. Холодна вода краще зберігає структуру тканини та її еластичність.

Сушити шкарпетки також слід правильно. За словами експертки, краще уникати машинної сушки — вона може деформувати або розтягнути виріб. Натомість Шортер радить вивішувати шкарпетки на вішак або мотузку, теж у вивернутому вигляді.

Ще одна порада — не залишати шкарпетки під прямими сонячними променями, адже ультрафіолетове випромінювання поступово руйнує волокна, зокрема еластан.

Окремо експертка наголосила, що шкарпетки потрібно прати після кожного носіння. Це особливо важливо через підвищене потовиділення ніг, яке сприяє розмноженню бактерій.

