Як правильно прати взуття в машинці: інструкція та правила безпеки

Як прати взуття

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Прання взуття в пральній машині — це швидкий і зручний спосіб повернути улюбленим кросівкам чи кедам свіжий вигляд. Проте недбалий підхід може зіпсувати як саме взуття, так і барабан пральної машини. Щоб уникнути пошкоджень, деформації та розклеювання підошви, важливо дотримуватися перевірених правил підготовки та прання.

Яке взуття можна прати в машині, а яке ні

Перед завантаженням взуття в барабан пральної машини першочергово оцінюють склад матеріалів, із яких виготовлено верх, підошву та внутрішні елементи. Нехтування цим правилом може призвести до незворотної деформації матеріалів, втрати кольору або розклеювання фасонних швів.

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До категорії безпечних для машинного прання належать вироби зі щільних текстильних матеріалів, канвасу, бавовняного полотна, а також спортивне взуття з синтетичної сітки й нейлону. Текстильні кеди, повсякденні сліпони та класичні бігові кросівки добре переносять вплив води та помірне механічне тертя, якщо дотримуватися делікатного режиму.

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Також машинне прання підходить для деяких видів домашнього взуття з текстильним верхом і гумовою чи силіконовою підошвою.

Категорично заборонено піддавати машинній обробці взуття з натуральної шкіри, замші, нубуку та велюру. Натуральна шкіра під тривалим впливом води вимиває природні жири, через що після висихання стає жорсткою, покривається тріщинами й деформується. Замша та нубук миттєво втрачають свій оксамитовий ворс, покриваються лисинами та плямами, які неможливо відновити.

Окрему загрозу пральна машина становить для моделей зі складним деструктивним декором, паєтками, вишивкою, бісером чи світловідбивальними наклейками, які відпадають під час обертання барабана. Також не можна періть взуття з вбудованими світлодіодними елементами й батарейками, моделі на високих підборах або з дерев’яною чи корковою підошвою.

Вироби з мембранними тканинами (наприклад, Gore-Tex) вимагають особливої обережності, хоча сама синтетична основа витримує воду, звичайні пральні засоби та інтенсивний віджим забивають або руйнують мікропори мембрани, позбавляючи взуття його водонепроникних і дихальних властивостей.

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Покрокова підготовка взуття до прання

Ретельний підготовчий етап визначає безпеку всього процесу. Він дозволяє не лише досягти максимальної чистоти, але й захищає внутрішні вузли пральної машини від передчасних несправностей, а саме взуття — від механічних пошкоджень.

Перед завантаженням у барабан взуття вимагає обов’язкової попередньої механічної обробки. За допомогою жорсткої щітки, старої зубної щітки або дерев’яної зубочистки з протектора підошви ретельно видаляють застряглі камінці, засохлі грудки бруду, пісок і дрібне сміття. Великі плями свіжого болота чи маслянисті сліди на верхній частині рекомендується попередньо змити під струменем прохолодної води або витерти вологою серветкою.

Зняття шнурків і знімних устілок є обов’язковою умовою якісного прання. Шнурки під час перебування у спільному барабані шнурки легко заплутуються, деформуються під натягом або потрапляють у щілини між барабаном та гумовим ущільнювачем. Їх виймають, зв’язують вузлом або вміщують у маленький сітчастий мішечок і перуть разом із взуттям чи вручну з господарським милом. Більшість сучасних устілок (особливо з ефектом пам’яті Memory Foam, ортопедичними гелевими вставками чи багатошаровою клейовою основою) погано переносять інтенсивне машинне замочування та віджимання. Вони можуть розшаруватися, втратити анатомічну форму або відклеїтися від текстильного покриття. Устілки рекомендують прати виключно вручну у теплій воді за допомогою м’якої щітки та рідкого мила або мийного засобу, після чого сушити на плоскій поверхні природним шляхом.

Хаотичні удари важкого взуття об стінки барабана під час обертання створюють високе динамічне навантаження на підшипники та ребра барабана, а також можуть призвести до розбалансування машини. Щоб нейтралізувати ці ризики, кожен черевик чи кросівок поміщають у спеціальний щільний мішок для прання взуття (бажано з поролоновими або сітчастими амортизувальними вставками) або у звичайну бавовняну наволочку, яку надійно зав’язують. Для створення повноцінного захисного баффера разом із пакованим взуттям у барабан додають кілька старих махрових рушників, покривал або кухонних серветок нейтральних кольорів, які не линяють. Така тканинна маса заповнює вільний простір, рівномірно розподіляє вагу по барабану, суттєво знижує шум і захищає техніку від ударних навантажень.

Вибір режиму та засобів для прання

Правильний вибір мийного засобу та температурного режиму гарантує збереження форми взуття, цілісність матеріалів і відсутність плям після висихання.

Для догляду за взуттям підходять виключно рідкі гелі, концентровані рідкі мийні засоби або спеціальні шампуні для спортивних речей. Сухі гранульовані порошки вкрай погано розчиняються в холодній воді й важко вимиваються зі щільного текстилю, сітчастих матеріалів та внутрішнього м’якого наповнювача. Це призводить до появи стійких білих розводів і плям на поверхні після висихання. Крім того, не рекомендується додавати кондиціонери для білизни або пом’якшувачі, оскільки вони забивають дихальні пори тканини й погіршують її властивості.

Прання здійснюють виключно в холодній або ледь теплій воді, температура якої не перевищує 30 °C. Більшість сучасного спортивного та повсякденного взуття збирається за допомогою термоклея. Гаряча вода розм’якшує та руйнує ці клейові з’єднання, через що підошва може відклеїтися, а фасонні деталі — деформуватися або зміститися.

Обирати слід спеціалізований режим «Взуття «, якщо він передбачений виробником вашої пральної машини. За його відсутності встановлюють найделікатніші програми, як-от «Ручне прання», «Делікатне», «Шовк» або «Вовна». Ці режими забезпечують повільне й плавне обертання барабана з більшою кількістю води, що зводить механічне тертя та удари до мінімуму.

Цикл віджимання рекомендується повністю вимкнути або ж обмежити мінімально можливими значеннями — не більше 400 обертів на хвилину. Висока швидкість обертання на етапі віджимання створює колосальне відцентрове навантаження, яке деформує каркас взуття, псує супінатори та створює сильні ударні навантаження на барабан пральної машини. Воді краще дати стекти природним шляхом після завершення програми.

Як правильно сушити взуття після прання

Використання автоматичних сушильних машин, сушильних шаф або режимів сушіння у пральних машинах суворо протипоказане. Висока температура в поєднанні з гарячим повітрям, що циркулює, спричиняє швидку усадку текстильних матеріалів, оплавлення або розтріскування пінополіуретанової підошви та повне руйнування клейових шарнірів. З цієї ж причини взуття заборонено ставити безпосередньо на радіатори опалення, конвектори або електричні сушарки-вкладиші без терморегулятора, оскільки це призводить до жовтіння тканини та деформації задників.

Взуття повинно сохнути виключно природним шляхом у сухому, добре вентильованому приміщенні або на відкритому повітрі в затінку. Вкрай важливо уникати потрапляння прямих сонячних променів, адже ультрафіолет викликає вигорання пігментів, вицвітання яскравих тканин та передчасне старіння полімерних матеріалів. Для прискорення випаровування вологи взуття можна розмістити поруч із вентилятором або осушувачем повітря, забезпечивши постійний рух повітряних мас.

Щоб запобігти деформації каркаса та просіданню носової частини під час висихання, внутрішній простір необхідно щільно заповнити білим офісним папером, паперовими рушниками або серветками. Вони діють як ефективний абсорбент, який швидко вбирає лишки вологи з внутрішніх шарiв та утримує первинну форму виробу. Папір слід замінювати на сухий кожні кілька годин протягом першої доби. Використовувати старі газети або журнали не варто, оскільки друкарська фарба під дією вологи легко розчиняється та залишає незмивні плями на внутрішній підкладці.

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