Як правильно прогрівати авто взимку: поширена помилка водіїв

Прогрів авто взимку

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З приходом холодів на дорогах і парковках щоранку розгортається знайома сцена, водії заводять автомобілі і залишають їх працювати на холостих обертах по 10–15 хвилин, очікуючи, поки повністю прогріється салон або двигун. Проте тривале стояння на місці з працюючим мотором не лише не приносить користі, а й завдає шкоди технічному стану машини, марно витрачаючи пальне.

Чому довге прогрівання на холостих — це помилка

Звичка тривалий час «ганяти» мотор на холостому ходу вважається однією з найбільш поширених і витратних серед автовласників. Поки двигун повільно нагрівається на місці, коробка передач, трансмісія та підшипники залишаються крижаними. Коли машина нарешті починає рух, саме ці охолоджені вузли зазнають максимального підвищеного зносу.

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Окрім технічного навантаження, така звичка б’є по кишені, робота на холостому ходу провокує утворення нагару в системі та спалює від 1 до 2 літрів пального на годину. Щоранкове 15-хвилинне очікування фактично означає, що дещиця палива просто випаровується з бака без жодної технічної необхідності.

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Скільки насправді потрібно прогрівати авто

За словами фахівця із ремонту та експлуатації транспортних засобів, механіка Біттора Аріеля, правильний зимовий алгоритм займає мінімум часу:

Достатньо завести двигун і зачекати всього близько 30 секунд , щоб технічне мастило встигло розійтися по всій системі.

Після цього можна одразу починати рух у спокійному, розміреному темпі.

Перші кілька кілометрів варто їхати м’яко, утримуючи оберти в межах 2000–2500 об/хв та уникаючи різких прискорень.

У такому режимі двигун, коробка передач та інші важливі компоненти автомобіля прогріваються одночасно й рівномірно, що відбувається набагато швидше та безпечніше для машини, ніж тривала стоянка на місці.

Як правильно запускати двигун морозного ранку

Щоб зберегти акумулятор, стартер і сам двигун від передчасного зношування в холодну погоду, радять дотримуватися кількох простих правил:

Вимкніть зайві прилади. Перед запуском деактивуйте магнітолу, підігрів сидінь, обігрів скла та пічку. Менше споживачів енергії означає, що акумулятор легко видасть необхідний пусковий струм.

Вичавіть зчеплення. На автомобілях із механічною коробкою передач варто вичавити педаль зчеплення до упору, звільняючи стартер від додаткового навантаження на прокручування загуслого мастила в трансмісії.

Не перевантажуйте стартер. Крутити ключ зажигання або тримати кнопку старту слід не довше 5 секунд. Якщо двигун не запустився з першого разу, обов’язково зробіть паузу на 20 секунд перед наступною спробою.

Не газуйте одразу. Після запуску достатньо 20–30 секунд на холостих, щоб пристебнути ремінь безпеки та налаштувати дзеркала. Замість того щоб чекати розігріву салону на місці, очистьте скло від криги скребком і плавно рушайте в путь.

Поради механіка для безпечної експлуатації авто

Окрім грамотного запуску та відмови від тривалого прогрівання, досвідчені водії радять враховувати кілька важливих нюансів у зимовий період:

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У сильну морозну погоду після поїздки сльотою чи калюжами не варто залишати машину на ручному гальмі, оскільки гальмівні колодки можуть міцно примерзнути за ніч. На «механіці» краще залишати авто на першій передачі або задньому ходу, а на «автоматі» — у режимі P.

Категорично заборонено поливати замерзле лобове скло окропом — різкий перепад температур неминуче призведе до появи тріщин. Безпечніше використовувати спеціальні спреї-розморожувачі або звичайний пластиковий скребок.

Напередодні вечора варто піднімати щітки склоочисників або накладати захисні чохли, щоб гума двірників не примерзала намертво до скла.

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