Як правильно проростити кукурудзу, щоб вона швидко зійшла і росла, як на дріжджах

Як правильно проростити кукурудзу / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Якщо правильно проростити насіння, це значно підвищить урожайність кукурудзи. А ще пророщування в рази прискорює зростання культури і робить рослини більш стійкими до хвороб та різких перепадів температури.

Навіщо пророщувати насіння кукурудзи

Ця культура має досить жорстку оболонку, тому дуже повільно сходить, адже важко пропускає вологу. А якщо її проростити, це активує зростання, тому кукурудза сходитиме значно швидше.

До того ж, якщо насіння кукурудзи попередньо замочити, це допоможе культурі зменшити стрес. Адже вона вкрай теплолюбна, і замочування в теплій воді допоможе їй швидше адаптуватися до умов у відкритому ґрунті.

Реклама

Ще замочування допомагає зміцнити імунітет кукурудзи й захистити її від хвороб та шкідників.

Як треба пророщувати кукурудзу, щоб вона швидко зійшла і не хворіла

Замочування у воді кімнатної температури. Треба замочити насіння кукурудзи у воді кімнатної температури на 14 годин. Потім необхідно витягнути насіння, вимити водою і залишити на мокрій тканині для пророщування.

Вологе пророщування. Треба покласти кукурудзу між шарами вологої тканини й помістити в пластиковий контейнер. Тканину необхідно тримати завжди вологою. Процес пророщування варто проводити в темній кімнаті за температури 25°C. Насіння буде готове до висаджування, коли коріння виросте завдовжки 1-2 сантиметри.

Сухий метод пророщування. Покладіть насіння кукурудзи на вологий рушник, але не накривайте його. Помість кукурудзу у контейнер і поставте у темне місце за температури 25°C. Щойно з’явиться коріння, насіння можна висаджувати.

Метод з марганцівкою. У такий спосіб можна захистити кукурудзу від грибкових бактерій. Треба зробити розчин марганцівки, він має бути світло-рожевого кольору. Необхідно занурити насіння на 40 хвилин у цей розчин, витягнути і промити водою. А потім покласти на вологий рушник для пророщування. Цей метод допоможе захистити кукурудзу грибкових захворювань, зокрема від фузаріозу.