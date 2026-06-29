Як правильно провітрювати дім у літню спеку: прості правила для прохолоди в оселі

Провітрювання у спеку

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Під час літньої спеки правильне провітрювання будинку стає справжнім мистецтвом. Хаотично відчинені вікна можуть не охолодити приміщення, а навпаки перетворити його на гарячу сауну. Експерти зазначають, що природна вентиляція ефективно працює лише за умови розуміння різниці температур і тиску між приміщенням та вулицею.

Коли вікна потрібно тримати зачиненими

Основним правилом порятунку від спеки є своєчасне зачинення вікон. Коли температура на вулиці починає стрімко зростати, вікна необхідно щільно закрити. Це дозволяє заблокувати доступ розпеченого повітря всередину кімнат. Додатково рекомендується захистити скло за допомогою штор або ролет, бажано світлих відтінків, оскільки вони найкраще відбивають сонячні промені та зменшують нагрівання кімнат.

Золоті години для свіжого повітря

Найкращий час для активного провітрювання оселі припадає на ранні ранкові та пізні вечірні години. У ці періоди повітря на вулиці стає прохолоднішим, ніж у будинку. Широке відкривання вікон у цей час допомагає випустити накопичене за день тепло та освіжити простір. Фізика процесу проста: важливо забезпечити умови, за яких прохолодний потік заходить знизу, а нагріте повітря виходить через верхню частину вікон або вентиляційні канали.

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Як створити ефективний протяг

Велике значення для швидкого охолодження має створення правильного протягу. Коли вітер дме в одну зі стін будівлі, з цього боку виникає зона підвищеного тиску, тоді як з протилежного боку утворюється понижений тиск. Для максимального ефекту варто відчиняти вікна на протилежних кінцях будинку чи квартири. Це дозволить повітрю заходити з навітряного боку і вільно виходити з іншого. Такий наскрізний потік значно прискорює зниження температури в кімнатах, а за потреби його можна додатково підсилити за допомогою кімнатного вентилятора.

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