Як правильно пити віскі: поради тим, хто вирішив спробувати цей алкогольний напій вперше

Як правильно пити віскі / © unsplash.com

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Про те, як пити віскі, щоб отримати максимальну насолоду, розповіли у виданні GQ.

Насамперед потрібно знати, яке віскі вибрати початківцям. Зазвичай торф’яні й димні для першої дегустації є надто інтенсивними, а тому краще зупинитися на купажованих або односолодових шотландських віскі з легкими нотками ванілі, фруктів або карамелі. Часто початківцям подобаються також ароматизовані напої з медом чи корицею.

Дуже важливу роль у сприйнятті смаку віскі відіграє його аромат. Тому перший крок під час дегустації — понюхати напій. Віскі наливають до спеціальної склянки, підносять її до носа, щоб помітити, як саме змінюються аромати. Спочатку відчутно лише запах алкоголю, пізніше до нього додається характер віскі. За допомогою аромату можна визначити, чи сподобається вам напій. Щоб відчути більше солодкості, а не алкоголю, нахиліть склянку горизонтально, щоб понюхати обідок.

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Початківцям не варто соромитися додавати до віскі воду. Насправді це допомагає розкрити більше смаків напою. Довіряйте своїй інтуїції, коли доливаєте воду. Вона вивільняє жирні кислоти з ароматичних сполук, тому в роті відкривається більше горіхових і вершкових смаків.

Не лінуйтеся смакувати різні віскі, щоб обрати той, який вам сподобається найбільше. Більшість людей зупиняються на преміальних чи односолодових, але різні категорії віскі є частиною процесу розвитку.

Не забувайте про правильні келихи. Вони мають велике значення. Наприклад, так звані гленкерни чи у вигляді тюльпана вирізняються опуклою формою, завдяки чому аромати спрямовуються просто до носа, а це посилює відчуття під час дегустації. А ось келихи у формі чаші дозволяють легко збовтувати напій, щоб звільнилося більше ароматів.