Як правильно реагувати та швидко заспокоїти дитячу істерику: психолог відповів

Дитина / © Freepik

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Істерики у дітей — природне явище, і від реакції батьків залежить, наскільки швидко дитина заспокоїться. Американська клінічна психологиня Ребекка Шраг Гершберг у своїй книзі «Посібник з виживання в істериках» пояснила, яких помилок слід уникати, щоб не погіршити ситуацію.

Про це пише Radio Club.

Дитина не вміє стримувати емоції, тому спалахи гніву можуть статися будь-де — в магазині, на вулиці чи вдома. Це реакція на заборону чи розчарування, яку вона виражає через сльози, крик і протестну поведінку.

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Психолог радить уникати таких дій:

Не знецінюйте емоції дитини. Фрази на кшталт «це дрібниця» або «ти смішно себе поводиш» лише поглиблюють фрустрацію. Дитина повинна знати, що її почуття — важливі.

Не вказуйте, що дитина має відчувати. Слова «припини плакати» або «не злися» не допомагають. Краще висловити підтримку: «Я розумію, що тобі прикро» або «Розкажи, що сталося».

Не брешіть, аби заспокоїти. Порожні обіцянки заради миттєвого спокою можуть зруйнувати довіру. Якщо дитина помітить обман, наступна істерика буде ще гучнішою.

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Уникайте сарказму. Діти не розуміють іронії, тому глузування чи двозначний тон можуть спровокувати ще більшу емоційну хвилю.

Психолог підкреслює: спокій, терпіння і повага до почуттів дитини — основа здорової реакції на істерики.

Нагадаємо, у Мексиці на світ з’явилася перша дитина на планеті, яку зачав робот, що вводить сперму.

40-річна мама малюка намагалася завагітніти за допомогою ЕКЗ, і врешті-решт дослідники залучили її до унікальної процедури із застосуванням штучного інтелекту (ШІ).

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