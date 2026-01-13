- Дата публікації
Як правильно різати цибулю, щоб не плакати: дієві методи, перевірені часом
Прості кухонні хитрощі допоможуть уникнути сліз під час нарізання цибулі та зроблять процес швидким, комфортним і без подразнення очей.
Нарізання цибулі для багатьох перетворюється на справжнє випробування зі сльозами та печінням в очах. Навіть досвідчені господині іноді не можуть уникнути цього дискомфорту. Але існують перевірені способи, які допомагають різати цибулю спокійно, без сліз і з гарним настроєм. Усе, що потрібно, трохи підготовки та правильний підхід.
Чому цибуля змушує нас плакати
Під час нарізання клітини цибулі руйнуються і виділяють леткі сполуки сірки. Потрапляючи в очі, вони перетворюються на слабку кислоту, яка подразнює слизову оболонку. Саме це і викликає сльози, печіння та бажання якнайшвидше втекти з кухні.
Що робити, щоб не плакати під час нарізання цибулі
Охолоджена цибуля — просте рішення. Перед нарізанням покладіть цибулину в холодильник на 20 хвилин. Холод сповільнює виділення подразнювальних речовин, тому різати овоч стає значно легше. Це один із найефективніших і найпростіших способів, який не потребує додаткових пристосувань.
Гострий ніж. Тупий ніж роздавлює клітини цибулі, через що виділяється більше сльозогінних речовин. Гостре лезо, навпаки, робить чистий і швидкий зріз, зменшуючи кількість подразнювальних випарів. Саме тому гострий ніж — це не лише про зручність, а й про комфорт для очей.
Вода як природний захист. Різати цибулю можна поруч із відкритим краном або мискою з водою. Волога повітря захоплює леткі речовини ще до того, як вони дістануться до очей. Також допомагає періодичне змочування ножа холодною водою під час нарізання.
Правильна техніка нарізання. Починайте різати цибулю з боку, де немає корінця. Саме в кореневій частині зосереджена найбільша кількість речовин, які викликають сльози. Залишивши корінець цілим до кінця, ви значно зменшите подразнення.
Незвичні, але дієві хитрощі. Деякі люди використовують жувальну гумку або тримають у роті шматочок лимона чи хліба. Це змушує дихати через рот, а не через ніс, і зменшує контакт летких речовин зі слизовими оболонками. Хоч метод здається дивним, він часто справді працює.