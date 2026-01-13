Як правильно різати цибулю, щоб не плакати: дієві методи, перевірені часом

Як нарізати цибулю без сліз / © pixabay.com

Нарізання цибулі для багатьох перетворюється на справжнє випробування зі сльозами та печінням в очах. Навіть досвідчені господині іноді не можуть уникнути цього дискомфорту. Але існують перевірені способи, які допомагають різати цибулю спокійно, без сліз і з гарним настроєм. Усе, що потрібно, трохи підготовки та правильний підхід.

Чому цибуля змушує нас плакати

Під час нарізання клітини цибулі руйнуються і виділяють леткі сполуки сірки. Потрапляючи в очі, вони перетворюються на слабку кислоту, яка подразнює слизову оболонку. Саме це і викликає сльози, печіння та бажання якнайшвидше втекти з кухні.

Що робити, щоб не плакати під час нарізання цибулі