Не купуйте нову лаванду: простий трюк, з яким кущів ставатиме більше і квітнутимуть вони ще рясніше

Лаванда відома своїми красивими квітами. Її кущі милують око, а цвіт можна використовувати для виготовлення мила, чаю тощо. Якщо ви хочете подвоїти свій урожай на довгі роки, подумайте про розмноження лаванди. Адже цей простий та корисний процес забезпечить нескінченне джерело квітів.

Про найпростіші методи розмноження лаванди повідомляють експерти ресурсу Martha Stewart.

Найкращий час для розмноження лаванди – від червня до вересня. У цей період рослини активно ростуть.

Розмножування відводками

Відсадження – це практика, яку можна використовувати для розмноження лаванди з більших рослин. Вона не вимагає жодних контейнерів чи спеціального обладнання.

Що потрібно робити:

Візьміть низькорослий стебло, яке можна легко зігнути, не ламаючись. На нижній частині стебла зробіть невеликий надріз нігтем або маленьким ножем. Зігніть гілку так, щоб кінець з раною лежав безпосередньо на ґрунті. Зрештою, коріння з'явиться з рани, і рослину можна буде викопати, відокремити від основної рослини та пересадити в інше місце.

Як розмножувати лаванду в ґрунті

Розмноження лаванди живцями є найпоширенішим методом. Це робиться шляхом видалення вертикальних, неуражених шкідниками та хворобами стебел, які мають здоровий вигляд. Їх пересаджують у невеликі горщики.

Як розмножити лаванду живцями в ґрунті:

Обріжте кілька живців довжиною від 7 до 10 см зі здорових стебел. Руками видаліть нижнє листя зі стебла. Наповніть невеликий пластиковий горщик добре дренованим ґрунтом. За допомогою олівця зробіть від шести до восьми пробних отворів у ґрунті в горщику Вставте стебла живців лаванди, з яких було видалено листя, у кожну ямку. Пальцями притисніть ґрунт навколо основи стебла. Полийте ґрунт і поставте горщик на підвіконня - у місце з непрямим освітленням. Переконайтеся, що ґрунт залишається вологим. Через два-три тижні сформується мочковате коріння. Як тільки з'явиться сильна коренева система, вийміть кожен живець і посадіть кожен у окремий горщик.

Як розмножувати лаванду у воді

Живці лаванди також можна розмножувати у воді. Це швидше та легше зробити, ніж садити живці в ґрунт.

Як розмножувати лаванду таким способом:

Обріжте кілька живців довжиною від 7 до 10 см зі здорових стебел. Видаліть нижнє листя зі стебла. Помістіть живці у склянку з водою. Міняйте її кожні кілька днів. Поставте рослину на підвіконня - в місце з непрямим світлом. Через два-три тижні сформується мочковате коріння. Як тільки з'явиться сильна мочковата коренева система, обережно вийміть кожен живець і посадіть кожен у окремий горщик.

