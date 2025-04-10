Як правильно садити гортензію навесні: види та чи підходить для домашньої клумби

Посадка гортензії навесні

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Гортензія — це справжня королева саду, яка вражає своєю красою та пишним цвітінням. Але щоб вона прижилася та радувала вас яскравими квітами, важливо правильно її посадити та дбати за нею.

Коли садити гортензію?

Найкращий час для посадки — весна, коли минула загроза заморозків, а ґрунт достатньо прогрівся.

В регіонах середньої смуги — друга половина травня.

Північні регіони — кінець травня або початок червня.

Південні регіони — можна садити вже наприкінці квітня.

У південних областях гортензію також можна садити восени (вересень–жовтень), оскільки там теплий клімат і пізніші заморозки.

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Як вибрати саджанець гортензії?

1. Визначтеся з видом

Існує три популярні види гортензій:

Деревоподібна — невибаглива, морозостійка, досягає 2 м у висоту, квіти білі, кремові або рожеві.

Крупнолиста — має великі квіти (білі, рожеві, сині, червоні), але потребує укриття на зиму, оскільки цвіте на пагонах минулого року.

Завірюха (метельчата) — квіти конусоподібні, білі, рожеві або червоні. На півдні та в середній смузі може зимувати без укриття.

2. Оцініть якість саджанця

Коренева система повинна бути вологою (у контейнері або обгорнута плівкою).

Гілки — рівні, без пошкоджень, плям, грибка.

Листя (якщо є) — свіже, без шкідників.

Підготовка місця для посадки

1. Вибір ділянки

Сонячне місце або легка тінь у полудень.

Захист від вітру — сильні пориви можуть пошкодити квіти та гілки.

Відсутність застою води — не садити в низинах або там, де високо стоять ґрунтові води.

2. Яма для посадки

Розмір — у 3 рази більший за кореневий ком.

Ґрунтова суміш: торф + садова земля + добрива (суперфосфат, сірчанокислий калій).

Посадка гортензії: покрокова інструкція

Дістаньте саджанець з контейнера або плівки, розправте коріння (якщо воно відкрите). Помістіть у яму так, щоб коренева шийка була на рівні землі. Засипте ґрунтом, ущільніть і зробіть невелике заглиблення для поливу. Полийте (8–10 л води) і замульчуйте (торф, хвоя, кора).

Догляд після посадки

Полив — щотижня (10–12 л), у посуху — частіше.

Розпушування — раз на 2 тижні (глибина — 5 см).

Мульчування — зберігає вологу та захищає від перегріву.

Укриття на зиму — потрібне для крупнолистої гортензії та завірюхи в холодних регіонах.

Раніше ми розповідали квіти, які змінюють колір залежно від ґрунту.