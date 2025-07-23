Як вирощують огірки японці / © unsplash.com

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Якщо ви вже не перший рік вирощуєте огірки, то, напевно, знаєте чимало методів, щоб отримати успішний урожай. Однак, мало хто пробував садити цю культур по-японськи. Агрономи з далекої східної країни роблять це зовсім не так, як ми.

Цей метод найкраще підходить тим, хто раніше не вирощував огірки, але хоче спробувати. Він не потребує витрачання зусиль, але завжди дає чудовий результат. Справа в тому, що японці висаджують огірки не в ґрунт, а в зволожену тирсу.

Найцікавіше, що цей метод підходить не лише для огірків. Так ви можете вирощувати й інші культури. Він ідеально підходить тим рослинам, які мають ніжні корінці.

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Для вирощування огірків за японським методом, знайдіть зручну і доволі об’ємну ємність, куди ви посадите рослину. Обов’язково продезінфікуйте її окропом. Потім на четвертину заповніть тирсою. Тирсу слід теж полити окропом, щоб продезінфікувати, а потім зачекати, поки вона остигне. Акуратно розімніть руками, щоб у вас вийшла дрібна крихта.

Ще в злегка теплу тирсу викладіть насіння огірків, але не кидайте їх насипом, а робіть все обережно, відступаючи, щоб пізніше рослини не заважали одна одній. Зверху посипте такою ж теплою (обробленою заздалегідь окропом) тирсою.

Ємність накрийте плівкою або склом. Розсаду краще поставити в теплій кімнаті на вікні з добре освітленого боку. Звичайно, саджанці потрібно час від часу поливати. Але робити це потрібно тільки тоді, коли тирса вже повністю висохне. Перші сходи побачите через тиждень. Але в ґрунт рослини висаджувати не поспішайте. Спершу їх треба полити теплою водою, а потім разом з тирсою переносити на нове місце.