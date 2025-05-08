Як правильно садити огірки у відкритий ґрунт, на якій відстані, глибині, що класти в лунку

Як садити оігрки

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Посадка огірків у відкритий ґрунт вимагає дотримання чітких правил, адже навіть незначні помилки на початковому етапі можуть призвести до втрати врожаю. Експерти з рослинництва наголошують на важливості правильного вибору часу, місця, оптимальної відстані між рослинами, глибини загортання насіння та додавання корисних речовин у лунки.

Коли садити огірки у відкритий ґрунт

У більшості регіонів України оптимальний час для висіву огірків у відкритий ґрунт — друга половина травня. Головна умова — стабільна температура повітря не нижче +18 °C та прогрітий ґрунт до +14…+16 °C на глибині 10 см. У південних областях ці строки можуть зміщуватися на початок травня.

Де краще садити огірки

Огірки належать до світлолюбних культур. Для їх вирощування обирають добре освітлені ділянки, захищені від північного вітру. Рослини потребують не лише світла, а й тепла, тому низини з застійним повітрям або тінь від дерев та будівель не підходять.

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Кращі попередники для огірків — картопля, капуста, бобові культури, цибуля. Не рекомендується садити огірки після гарбузових, зокрема дині, кабачків, патисонів, щоб уникнути спільних хвороб.

Як глибоко сіяти огірки

Глибина загортання насіння огірків залежить від типу ґрунту. На легких, піщаних ґрунтах насіння висівають на глибину 4–5 см, на важких, глинистих — не більше 3–4 см. У надмірно зволоженому ґрунті глибше загортання може призвести до загнивання насіння. Оптимальна схема — 2–4 см при посіві в борозни.

Яка має бути відстань між огірками

Схема посадки огірків залежить від способу вирощування — горизонтального чи вертикального.

У першому випадку відстань між рослинами має становити від 30 до 50 см у ряду та 70–100 см міжряддя.

У вертикальному варіанті, з вирощуванням на шпалері, відстань між рослинами становить 40–60 см, а між рядами — до 120–150 см.

Якщо ж обирається стрічковий спосіб вирощування, який часто використовують на великих площах, то рослини розміщують з кроком 10–12 см у ряду. Це дозволяє максимально ефективно використовувати площу городу.

Що потрібно класти в лунку при посадці огірків

Перед посівом насіння або висаджуванням розсади у кожну лунку рекомендується вносити поживні речовини. Зокрема, аграрії радять додавати:

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150–200 г перегною або компосту;

2–3 столові ложки деревної золи;

1 столову ложку кісткового борошна або комплексного добрива;

за бажанням — дрібку лушпиння цибулі або часнику, що відлякує ґрунтових шкідників.

Усі компоненти ретельно перемішують із землею в лунці, після чого додають теплу воду. Насіння або розсаду розміщують у зволоженому середовищі.

Після посіву грядку рекомендується замульчувати перегноєм або соломою, що дозволить зберегти вологу та стримати ріст бур’янів. Поливати огірки слід регулярно, але помірно — теплою водою з розрахунку 20–25 літрів на квадратний метр. У фазі активного росту рослини підживлюють органічними або комплексними мінеральними добривами.